Der September in der Region Hannover hatte so viele Hitzetage wie die drei Sommermonate Juni, Juli und August zusammen. Kommt jetzt noch eine Hitzewelle?

Hannover. Kräftige Gewitter mit örtlichem Starkregen in der Region Hannover haben am Dienstag, 12. September, eine ungewöhnliche Hitzeperiode beendet. Im ersten Herbstmonat gab es an der Wetterstation am Flughafen Hannover-Langenhagen bisher fünf Hitzetage, also Tage mit einer Temperatur von mindestens 30 Grad.