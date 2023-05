﻿Was tun, wenn ein extremes Hochwasser kommt? Ricklinger Stadtteilpolitiker treffen sich zur Sondersitzung

Ricklingen. Für den Bezirksrat Ricklingen gibt es derzeit viel zu tun: Am Donnerstag kommt das Gremium zu seiner turnusmäßigen Mai-Sitzung zusammen und wird dafür – sofern das Wetter mitspielt – den mobilen Kulturort „Städtoskoop“ in Wettbergen nutzen. Einem besonders dringlichen Problem widmet sich der Bezirksrat zusätzlich am kommenden Dienstag, 9. Mai, in einer außerordentlichen Sondersitzung: dem Hochwasserschutz. Vor allem für Stadtbezirke wie Ricklingen und Linden, beide direkt an Flüssen gelegen, ist die Sicherheitslage bei Starkregen-Ereignissen prekär. Zu diesem Schluss kam der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) Anfang dieses Jahres. Die neuen Erkenntnisse bereiten den Lokalpolitikern große Sorgen.

Beratungen zum Hochwasserschutz

Die Stadtverwaltung wird in der Sondersitzung am kommenden Dienstag (19 Uhr im Fritz-Haake-Saal des Stadtteilzentrums, Ricklinger Stadtweg 7) einen Bericht zum Stand der Dinge liefern; Sachverständige geben zusätzlich Auskunft. Außer den Mitgliedern des Bezirksrats kommen in einer Bürgerfragestunde auch Anwohner zu Wort.

Die Fraktion FDP&Volt hatte Anfang März den öffentlichen Austauschtermin beantragt und setzt nun auch darauf, dass der NLWKN einen Vertreter entsenden wird. Der Bezirksrat stimmte dem Antrag einhellig zu – der Lagebericht der Behörde hatte das Gremium alarmiert. Im Januar dieses Jahres hatte der NLWKN neue Berechnungen zu extremen Hochwasserereignissen in Hannover vorgelegt. Neue Messmethoden sowie Erfahrungen aus jüngeren Ereignissen, wie der Flut im Ahrtal und dem Hochwasser in Südniedersachsen 2017, führten zu einer neuen Prognose. Demnach wären in hannoverschen Stadtteilen wie Ricklingen, Linden und der Südstadt mehr Menschen von Starkregenfolgen betroffen als noch vor wenigen Jahren angenommen. Bis zu 25 000 Menschen wohnen in offenbar besonders gefährdeten Überschwemmungsgebieten – und nicht 5000 Anwohner, wie zuvor vermutet.

Zweifel am Hochwasserschutz: Wie sicher ist die neu gebaute Benno-Ohnesorg-Brücke über die Ihme in Linden? © Quelle: Marcel Schwarzenberger

25 000 Menschen sind angeblich von Hochwasser gefährdet

Ab 2008 nahm die Stadt rund 30 Millionen Euro in die Hand, um die Benno-Ohnesorg-Brücke über der Ihme neu zu bauen, das Ihmeufer selbst für eine bessere Verteilung von Wassermassen umzugestalten sowie den Ricklinger Deich zu verlängern. 2018 feierten die Ricklinger den Abschluss der letzten Deicharbeiten. Neue Erdwälle und Deichtore entstanden am Kneippweg; die alte Staumauer wurde teilweise verstärkt. „Ricklingen ist wasserfest“, verkündete Bezirksbürgermeister Andreas Markurth damals beim Festakt am Deich. Er vertraute dabei auf die städtischen Prognosen. Die müssen nun angesichts der neuen Daten neu bewertet werden. Im April legten 170 Expertinnen und Expertinnen beim niedersächsischen Gewässerforum in Hannover noch einmal nach. NLWKN-Direktorin Anne Rickmeyer betonte dort erneut, dass sich die Kommunen des Bundeslandes auf starke Hochwasserlagen vorbereiten sollten.

Bezirksratssitzung am Donnerstag

Am Donnerstag kommt der Bezirksrat Ricklingen zu seiner turnusgemäßen Mai-Sitzung zusammen. Die Beratung beginnt um 19 Uhr im „Städtoskoop“-Kulturort auf der Freifläche des Wettberger Zero:e-Parks an der Straße In der Rehre. Neben Berichten aus der Verwaltung geht es auch um lokale Themen wie „Elterntaxis“ vor der Grundschule Wettbergen, Lärmschutz in Bornum und ein neues präventives Gesundheitsprojekt im Sanierungsgebiet Oberricklingen. Bürgerinnen und Bürger können sich auch hier zu Wort melden. Bei schlechtem Wetter wird die Sitzung ins Stadtteilzentrum Ricklingen verlegt.