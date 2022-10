﻿Blick durchs Teleskop: Besucher der Sternwarte Hannover sind fasziniert von Sonnenfinsternis

Brille auf und los: Die Sternwarte Hannover lockt zur Sonnenfinsternis viele Besucher an.

Um kurz nach 12 Uhr war es soweit: Die partielle Sonnenfinsternis erreichte in Hannover gegen Mittag ihre maximale Ausprägung. An der Sternwarte in Linden hatten die Besucher eine besonders gute Aussicht auf das Himmelsereignis.

