﻿Sorgerechtsstreit: Eine Mutter aus Hannover ist mit ihrer Tochter untergetaucht

Hannover. Eine Mutter aus Hannover ist seit Monaten mit ihrer elfjährigen Tochter untergetaucht. Sie versteckt sich vor den Behörden an einem unbekannten Ort, um zu verhindern, dass das Kind zwangsweise dem Vater übergeben wird. Sie muss zudem eine Zwangsvollstreckung fürchten. Der 10. Zivilsenat des Oberlandesgerichtes Celle hatte – wie berichtet – im Februar eine Ordnungshaft von 30 Tagen gegen die Frau verfügt, weil sie die Tochter nicht freiwillig an den Vater herausgibt. Seitdem muss die 36-Jährige damit rechnen, dass sie verhaftet und ins Gefängnis gebracht wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erschwerend kommt hinzu: Selbst wenn sie die Tochter jetzt zurückbrächte, müsste sie die verhängte Ordnungshaft von 30 Tagen noch verbüßen. Das OLG Celle hat zudem verfügt, dass die Frau die Tochter nach einer Rückgabe zwei Jahre lang nicht sehen darf. Die Mutter sieht zudem einer Anklage wegen Kindesentziehung entgegen. Kindesentziehung kann mit einer Geldstrafe, aber auch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden. Der Vater hat für das Mädchen das Sorge- und das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Sein Anwalt war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Weder er noch der Vater selbst wollten sich bislang öffentlich äußern.

Extreme Eskalation in einem Sorgerechtsstreit

Die Flucht der Mutter mitsamt Kind vor den Behörden ist eine extreme Eskalation in einem niedersächsischen Sorgerechtsstreit, der im Kern mit einem bei Trennungen gar nicht so seltenen Problem begann: einem Streit darum, wie der Umgang des damals sechs Jahre alten Mädchens und ihrer dreijährigen Schwester mit den Eltern durchgesetzt werden sollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Eltern hatten nach der Trennung 2018 das sogenannte Wechselmodell vereinbart, bei dem die Kinder abwechselnd zu gleichen Teilen bei beiden Eltern leben. Kritiker heben hervor, dass besonders kleineren Kindern der ständige Wechsel des Aufenthalts- und Lebensortes oft schwerfällt. Sie müssen ständig zwischen zwei Haushalten pendeln, unter Umständen nicht nur die Wohnung, sondern sogar die Freunde wechseln.

Auch in diesem Fall klappte es nicht. Beide Töchter verweigerten es nach Angaben der Mutter immer wieder, in den Haushalt des Vaters zu wechseln. Die Mutter setzte den Umgang nicht zwangsweise durch, auch nicht, nachdem das Wechselmodell vom Familiengericht als rechtlich bindend festgelegt worden war. Das ist im deutschen Kindschaftsrecht, das bei einer Trennung den Fokus auf Kooperation zwischen Eltern legt, eine ernste Angelegenheit. „Umgang mit beiden Eltern ist grundsätzlich zu gewähren“, so steht es im Gesetz. Klappt er dauerhaft nicht und der betroffene Elternteil wehrt sich vor Gericht, kann das in extremer Konsequenz bis zum Verlust des Aufenthaltsbestimmungs- und Sorgerechts für den anderen Elternteil führen.

Polizeieinsatz in einer Schule

In der jüngeren Vergangenheit sind gehäuft Fälle öffentlich geworden, in denen Gerichte sogar Gerichtsvollzieher und Polizei eingesetzt haben, um Umgangsfragen in Sorgerechtsstreits zu lösen. Die HAZ berichtete über einen Fall, in dem ein Gericht einen sechsjährigen Jungen zwang, beim Vater in Hannover statt weiter bei der Mutter in Braunschweig zu leben. Die jetzt untergetauchte Mutter ist Mitglied einer Mütterinitiative, die sich dagegen wendet, dass Familiengerichte den Umgang von Eltern mit Gewalt gegen Kinder durchsetzen.

In ihrem Fall kam es – wie berichtet – im Februar 2020 zu einem ersten dramatischen Polizeieinsatz in einer hannoverschen Schule. Grundlage war ein Gerichtsbeschluss, den Umgang des Vaters notfalls mit Polizeigewalt durchzusetzen – und beide Kinder dauerhaft zum Vater zu bringen. Man sei davon überzeugt, dass der Kontakt zu beiden Eltern gleichermaßen wichtig sei. Wenn ein Elternteil ihn kontinuierlich behindere, sehe man darin einen Fall von Kindeswohlgefährdung, sagte eine Sprecherin des Familiengerichts damals. Notfalls setze man den gerichtlich verabredeten Umgang mit Gewaltanwendung durch.

Manipulativer Umgang?

Der Vater erhielt auch das alleinige Aufenthaltsbestimmungs- und Sorgerecht für beide Töchter. Das Gericht warf der Mutter einen manipulativen Umgang mit den Kindern und Bindungsintoleranz vor und stützte sich dabei auf ein familiengerichtliches Gutachten. Von ihr sei nicht zu erwarten, dass sie den Umgang mit dem Vater ermögliche. Beide Töchter sollten deshalb von nun an beim Vater leben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ältere Tochter widersetzte sich jedoch. Im Frühjahr 2021 fuhr sie nach der Schule mehrfach zur Mutter statt zum Vater und weigerte sich, von dort zurückzukehren. Zweimal wurde sie von der Polizei zurückgebracht. Beim dritten Mal blieb sie bei der Mutter und ging auch nicht mehr zur Schule. Sie habe Angst, wieder von der Polizei abgefangen und zwangsweise zum Vater gebracht zu werden, sagt die Mutter. Die Tochter sei traumatisiert, ein Kinderpsychiater habe sie krankgeschrieben. Mehrere Versuche des Vaters, die heute Elfjährige mit Polizei und Gerichtsvollzieher zurückzuholen, scheiterten.

Zwischenzeitlich schien es so, als käme Bewegung in die verhärteten Fronten. Eine neu ins Verfahren gekommene Familienrichterin am Amtsgericht Hannover argumentierte, wenngleich es höchst unbefriedigend sei, dass die Mutter das Mädchen nicht herausgebe, müsse überprüft werden, ob das alleinige Sorgerecht für den Vater noch dem Kindeswohl entspreche, nachdem das Mädchen schon so lange bei der Mutter lebe, hieß es.

Eine neue Verfahrensbeiständin schlug vor, der Mutter das Sorgerecht zu übertragen, damit das Kind offiziell bei ihr wohnen und wieder in die Schule gehen könne. Das Jugendamt solle eine Ergänzungspflegschaft übernehmen. Die Unfähigkeit beider Eltern, ihre Konflikte zu lösen, dürfe nicht weiter zu einer Bestrafung des Kindes führen, dem ein normales Alltags- und Schulleben verwehrt werde, hieß es. Das Mädchen hatte gegenüber ihr, wie zuvor auch gegenüber anderen Institutionen betont, es wolle bei der Mutter leben. Beide Vorstöße scheiterten am OLG Celle.

OLG Celle bleibt bei harter Linie

Das Gericht blieb bislang bei seiner harten Linie. Der 10. Zivilsenat habe durch eine rechtskräftige Entscheidung dem Vater das alleinige Sorgerecht für beide Töchter zum Wohle der Kinder übertragen, sagte ein Sprecher. Das Amtsgericht Hannover habe daraufhin durch einen gesonderten Beschluss angeordnet, auch die ältere Tochter in die Obhut des Vaters zu geben. Somit sei es die Pflicht der Mutter, das Kind an den Vater zu übergeben und es regulär zur Schule gehen zu lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil dies nicht geschah, verhängte das Gericht im Februar dieses Jahres – wie berichtet – eine Ordnungshaft von 30 Tagen gegen die Mutter, um die Herausgabe der Tochter zu erzwingen. Falls sich nach der Rückkehr eine grundlegende Ablehnung des Mädchens gegenüber dem Vater zeige, biete sich eine vorübergehende stationäre Aufnahme des Kindes an, hieß es überdies, so wie dies etwa nach einer „Gehirnwäsche“ in einem Sektenumfeld oder nach einer längerfristigen Fremdentführung im Sinne des „Stockholm-Syndroms“ erforderlich sei. Die Ordnungshaft gegen die Mutter sorgte in Politik und Verbänden für Kritik. Ordnungshaft bei Umgangsverweigerung lehne man grundsätzlich ab, sagte beispielsweise der Bundesverband alleinerziehender Mütter und Väter. Eine Ordnungshaft des betreuenden Elternteils belaste immer auch das Kind.

Mutter versuchte Schritte aus der Illegalität

Die Mutter versuchte zudem im schulischen Bereich, Schritte aus der Illegalität zu tun. Sie unterrichtet die Tochter bis heute zu Hause. Für das Schuljahr 2022/23 habe sie versucht, die Tochter unter der Voraussetzung an einer weiterführenden Schule anzumelden, dass das Mädchen in der Schule und auf dem Schulweg nicht in Obhut genommen werde.

Der Vater verweigerte jedoch die Unterschrift. Auch außergerichtliche Einigungsversuche der Mutter mit dem Jugendamt oder dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) zwecks eines Schulbesuchs scheiterten. Nach Angaben des RLSB ist für jeden Schulbesuch der Elfjährigen in Niedersachsen die Unterschrift des sorgeberechtigten Vaters nötig. Eine Möglichkeit, die Schulpflicht trotz des Sorgerechtsstreites durchzusetzen, sieht die Behörde nicht. Das könne nur das Familiengericht.

Verfassungsbeschwerde eingereicht

Unklar ist, ob es bislang überhaupt zu Vollstreckungsversuchen der Haft kam. Das Amtsgericht Hannover äußert sich dazu aufgrund des schwebenden Verfahrens nicht. Es teilte nur mit, dass die Ordnungshaft innerhalb von zwei Jahren nach Erlass des Haftbefehls vollstreckt werden müsse. In dieser Zeit sei die Zahl der Vollstreckungsversuche unbegrenzt. Unklar ist auch, was das Jugendamt Hannover unternimmt, um den Elternkonflikt zu lösen. Aus Gründen des Datenschutzes wolle man sich dazu nicht äußern, sagte ein Stadtsprecher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu einer Mediation, wie sie nach der Verhängung der Ordnungshaft von der Präsidentin des OLG Celle angeregt wurde, kam es bislang nach Angaben eines OLG-Sprechers offenbar nicht. Die Mutter hat Verfassungsbeschwerde eingelegt und klagt jetzt vor dem Verwaltungsgericht. Sie sei jederzeit zu Gesprächen bereit, sagt sie. „Wir leben in einer Art Schwebezustand und wissen nicht, wie lange er anhält. Wir versuchen, uns zu integrieren, aber alles ist schwer“, sagt sie. „Wir wünschen uns einen normalen Alltag in unserem normalen Zuhause mit Leuten, die wir kennen und lieb haben, zurück.“

HAZ