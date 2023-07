﻿„Auch die Jungen lieben die alten Sachen“: Hannovers Soulclub feiert zehnten Geburtstag

Der Sound von Marvin Gaye und Curtis Mayfield: „Funk und Soul sind angesagt“, findet Horst Brandes, der vor zehn Jahren den Soulclub Hannover gründete. Wir sprachen mit ihm über schwarze Musik, den American Way of Life und Jimi Hendrix auf einem Streichholzbriefchen.

Hannover. Ein Soulclub in Hannover? Für Hanns Werner Staude (61) eine klare Sache: „Hannover war mal die Black Town in Deutschland“, sagt der DJ und Unternehmer. Angesagte Bands wie Cultured Pearls oder Spice hatten hier in den Neunzigerjahren ihre Wurzeln, „Mousse T. kommt ja auch aus der alten Funkschule“. Logisch, dass Staude zum Line-up gehört, wenn Hannovers Soulclub von 21. bis 23. Juli in den Georgenterrassen in Herrenhausen seinen zehnten Geburtstag feiert.