﻿Rückzugsort für Eltern und Kinder: Carré Spierenweg bekommt ein Familienzimmer

Der letzte in diesem Jahr

Geschäfte, Restaurants und Cafés in der Innenstadt Hannovers öffnen zum letzten Mal in diesem Jahr an einem Sonntag. Im Mittelpunkt sollen Kinder und ihre Zukunft stehen, Sankt Martin und der Zauberer von Oz läuten die Vorweihnachtszeit in der Fußgängerzone ein.