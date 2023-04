﻿Made in Linden: Soziale Wohnkultur seit 40 Jahren

Linden. Bürgerbeteiligung bei der Sanierung von Wohnraum? Im Städtebau ist das heute Standard. Ende der Siebzigerjahre – in Linden-Nord und Linden-Süd liefen damals Sanierungsprogramme an – war das noch Neuland. Aus der Idee einer Gruppe junger Architekten wuchs eine neue Form des gemeinschaftlichen Wohnens: Seit 1983 sieht sich die Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe Linden eG (WSL) als Instrument für soziale Wohnkultur. Auch Familien ohne große Einkommen sollten in der Lage sein, sanierungsbedürftige Häuser herzurichten. In diesem Jahr begeht die Selbsthilfe Linden ihren 40. Geburtstag.

Wohnen statt Verdrängung

Viele Lindener lebten vor den Sanierungsprogrammen in veralteten Wohnungen. Die Modernisierung war dringend nötig; zugleich wuchs die Angst vor Vertreibung durch Luxussanierung. Die WSL bot das Modell der sogenannten „Muskelhypothek“ an. „Das bedeutet, dass Menschen fehlende Geldmittel durch eigene aktive Arbeitsleistung ausgleichen können“, umschreibt es heute der Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (Grüne). Begleitet wurden die Pioniere in Linden durch Experten für Planung und Ausbau. „Die Selbsthilfe Linden war ein unverzichtbarer Akteur für die Stabilisierung des Wohnungsmarkts. Sie ist es bis heute geblieben und war auch Vorbild für weitere genossenschaftliche Gründungen“, sagt Grube. Die ersten Selbsthilfeprojekte waren zwei Wohnhäuser an der Albertstraße in Linden-Nord und an der Großkopfstraße in Linden-Süd. Sieben Familien machten mit.

2021 bezogen Wohngruppen sozial- und altersgerechte Neubauten an der Ohestraße 1c und d in der Calenberger Neustadt. © Quelle: WSL / Thomas Langreder

Erbpacht, Rückkauf von Objekten, die einst von der Stadt erworben wurden und der Neubau eigener Wohnobjekte – die Wege der WSL sind inzwischen vielfältig. „Ziel damals wie heute ist es, die Verdrängung von Stadtbewohnerinnen und -bewohnern durch Spekulation und Mietpreissteigerung zu verhindern“, schreiben die WSL-Aufsichtsratsmitglieder Ernst Barkhoff und Günther Baumert in ihrem Bericht zum Jubiläum. Mitbestimmung in der Mitgliederversammlung – alle Mieter kaufen sich wie bei Genossenschaften üblich über Anteile ein –, solidarische Nachbarschaften, Dauerwohnrecht, Mieten unter dem Marktdurchschnitt und Gemeinwohlorientierung sind bis heute in der Struktur verankert. Die WSL mit ihrem Sitz an der Deisterstraße verwaltet heute 53 Gebäude mit knapp 380 Wohnungen und hat 412 Mitglieder. Damit zählt sie zu den kleinen Playern unter den mehr als 15 hannoverschen Wohnungsgenossenschaften. Zum Vergleich: Die WGH verfügt über 5300 Wohnungen; Ostland über rund 2000 Einheiten.

Erfolgsmodell für Gemeinwohl

Wie sehr der soziale Aspekt im Kleinen wirken kann, erlebte 2021 die Mieterschaft einer Ahlemer Villa am Yvette-Amiot-Weg. Aus Altersgründen wollten sich die Eigentümer von dem Haus trennen. „Zugleich wollten sie sicher sein, dass Objekt und Mieter in gute Hände kommen“, sagt Alke Warnken, langjähriges WSL-Vorstandsmitglied. Es sei den Eigentümern nicht um maximalen Gewinn gegangen. Aber um eine sichere Wohnform. Die Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe Linden übernahm das Haus. Noch im selben Jahr vollendete die WSL als Bauherrin zwei Neubauten mit insgesamt 21 Wohnungen im Komplex Ohe-Höfe am Ihmeufer. Die Häuser an der Ohestraße 1c und d wurden von Wohngruppen bezogen, die auf Gemeinschaftsflächen, Barrierearmut und Nachbarschaftspflege setzen. Überhaupt brauche es in Hannover mehr gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen, findet Grube. „Aber wie in der Wasserstadt zu erleben, gibt es seitens der Ratspolitik hier zu wenig Unterstützung.“ Das Neubaugebiet in Limmer soll zwar einige Sozialwohnungen für B-Scheininhaber bieten; ansonsten entsteht dort teurer Wohnraum. Die Mieten liegen eher bei über 13 Euro als bei den knapp sechs Euro je Quadratmeter, wie ihn die WSL im Schnitt aufruft.

WSL statt Airbnb

Die Lindener Genossenschaft ist auch deshalb wichtiger Netzwerkpartner für Akteure wie das Stadtteilforum Linden-Süd. „Die WSL macht seit Jahrzehnten erfolgreich vor, wie gemeinwohlorientiertes Wohnen funktioniert“, betont Forum-Sprecherin Marit Kukat. Auch in Linden-Süd mache sich zunehmend eine dauerhafte Zweckentfremdung von Wohnraum bemerkbar, sagt sie. Allein die Plattform Airbnb listet zahlreiche private Unterkünfte für Reisende im Bezirk Linden-Limmer auf. Das sorgt im Verbund mit Mietsteigerungen für Probleme. Mehr Häuser im Bestand von Genossenschaften wie die WSL wären die bessere Perspektive, findet Kukat.