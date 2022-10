﻿Stadt Hannover will bei den Bezirksräten sparen: In der Politik ist jetzt Selbstkritik gefragt

Um ihr Haushaltsdefizit zu senken, will die Stadt Hannover auch bei den Bezirksräten sparen. Die erfüllen zwar eine wichtige Funktion bei den Bürgern – müssen in Krisenzeiten aber auch ihren Beitrag leisten, meint Christian Bohnenkamp.

Wichtige Gremien: In den Bezirksräten kommen meist zuallererst die Sorgen der Bürger an.

Hannover. Es geht ans Eingemachte. Schwimmbäder, Freizeitheime, Bibliotheken: Hannovers großes Sparpaket kratzt auch an Selbstverständlichkeiten, die lange niemand wagte, infrage zu stellen. Auch die Politik müsse ihren Beitrag leisten, so jedenfalls sieht es die Stadt und überlegt, Bezirksräte zusammenzulegen und Personal zur Betreuung der Gremien zu kürzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gremien erfüllen ohne Frage eine wichtige Funktion. Sie schauen genau hin – auch bei vermeintlichen Kleinigkeiten, um die sich der Rat der Stadt nicht kümmern kann, die aber für die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen unmittelbaren Einfluss auf ihr Leben haben. Und wenn etwas schiefläuft, sind es oft die Bezirksratspolitikerinnen und -politiker, die sich zuerst dem Ärger und Frust stellen müssen.

Bezirksräte machen der Stadt auch viel Arbeit

Die vielen Bezirksräte machen der Verwaltung aber auch viel Arbeit, binden in allen Dezernaten Kräfte, die in Zeiten des Sparzwangs auch anderswo gebraucht werden. Und längst nicht bei jeder Kaskade offizieller Anfragen an die Stadt stehen Arbeitsaufwand und Erkenntnisgewinn in einem vertretbaren Verhältnis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Politik sollte zuallererst selbstkritisch ausloten, welchen Beitrag auch sie leisten kann, um das Riesendefizit im Haushalt zu reduzieren und dann mit der Stadt gemeinsam zu Entscheidungen zu kommen. Denn auch die kann kein Interesse daran haben, die wichtige Bezirksratspolitik ihrer Handlungsfähigkeit zu berauben.

Von Christian Bohnenkamp