﻿Zweiter Krimi: Bettina Reimann lüftet das „Spargelgeheimnis im Allertal“

Hannover. „Spargelgeheimnis im Allertal“ – der Titel des zweiten Krimis von Bettina Reimann (59) holpert ein wenig, doch die Journalistin aus Elze (Wedemark) knüpft an den Erfolg ihres Debüts „Aller-Wolf“ an. Die „Schwitters-Familie“ ermittelt wieder.

„Ich bringe drei Generationen zusammen“, sagt Reimann über ihre Protagonisten: Carsten Blume, pensionierter Polizeikommissar, seine Tochter Anna Blume-Kamphusen, Psychologin, die ein Restaurant betreibt, und Enkelin Flora. Die flieht im ersten Corona-Lockdown 2020 aus Hannover in die Heimat. Als im Örtchen Eickeloh ein bewusstloser Mann auf dem Spargelfeld gefunden wird, ist der Spürsinn des Trios geweckt.

Eickeloh in der Corona-Zeit

Der Verletzte im Spargelfeld, der zunächst für einen „Penner“ gehalten wird, ist ein US-Tourist. Rentner Henry wurde in Eickeloh geboren, als Kind verließ er Deutschland unter dramatischen Umständen – „jetzt sucht er nach seinen Wurzeln, es geht um ein Familiengeheimnis“, erklärt Reimann. Das Skript entstand in der Corona-Zeit. „Dadurch ist das Thema sehr präsent, aber auch wichtig für die Handlung.“ Umschreiben wollte sie das Buch nicht, obwohl das Virus derzeit kaum noch eine Rolle spielt: „Die Leserinnen und Leser durchleben noch mal die Anfangszeit der Pandemie, wir haben ja alle Erinnerungen daran.“

Sie liebt die Natur: Die Wedemärker Journalistin Bettina Reimann hat bereits zwei Krimimalromane herausgebracht. © Quelle: privat

In ihren eigenen Erinnerungen hat Reimann für ein anderes Projekt gekramt: Im Wartberg-Verlag erscheint im Herbst ein Band über das Leben in Hannover in den 1970er- und 1980er-Jahren. „Das war meine Zeit“, sagt die 59-Jährige und lacht. Vom Schulversuch Glocksee bis zur bunten Tüte und den Chaostagen hat sie „wilde Sachen“ zusammengetragen.

Das Sachbuch ist eine Abbildung der Realität, im „Spargelgeheimnis“ (Gmeiner, 348 Seiten, 14 Euro) erlaubt sie sich künstlerische Freiheit. „Ich habe an das Dorf Eickeloh eine fiktive Straße mit drei Gutshöfen angebaut.“ 796 Einwohner hat das Örtchen aktuell, einige fühlen sich wohl durch den Krimi geehrt – sie spielen jedenfalls mit in einem witzigen Instagram-Video, in dem Eickeloher über die Identität des Opfers im Roman spekulieren.

Wie geht es weiter mit der „Schwitters-Familie“? Band drei ist bereits fertig geschrieben, die Handlung für den vierten Krimi steht. „Es geht dann um Dadaismus“, verrät Reimann schon mal.

