﻿Die Sparkasse hilft Vereinen mit Lastenrädern für 143.000 Euro

Hannover. Der Verein Artothek bietet renommierte Kunst, die man sich als Vereinsmitglied für drei Monate lang ausleihen kann. So kommen viele Menschen in den günstigen Genuss von Kunst – und regionale Künstlerinnen und Künstler wie Ilka Theurich oder Sebastian Maria Otto werden nachhaltig unterstützt. Beim Kunsttransport hilft künftig ein neues Lastenrad der Sparkasse Hannover. „Denn häufig kommen die Mitglieder mit zu kleinen Rädern zu uns“, sagte Geschäftsführerin Anke Pauli bei der Übergabe und dankte für die Unterstützung.

Insgesamt übergab die Sparkasse Hannover nun 22 E-Lastenräder im Gesamtwert von 143.000 Euro an gemeinnützige Vereine in der Region – mehr als doppelt so viele Räder wie im Vorjahr. „Wir wünschen den Vereinen ganz viel Spaß und freuen uns, sie in ihrem Engagement unterstützen zu können“, sagte bei der Übergabe der Vorstandsvorsitzende Volker Alt.

540 Bewerbungen von Vereinen und Initiativen

Insgesamt hatten sich 540 Vereine und Initiativen um die Räder beworben. Die 22 Vereine wurden ausgelost. Glück hatten zum Beispiel das Umweltzentrum, der Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte und die Schützenvereine in Berenbostel und Hülptingsen. „Wir transportieren mit dem Rad künftig Sportmaterial und Getränke für die Mannschaften“, sagte André Ebeling vom 1. FC Brelingen. „Wir organisieren Angebote für Kleinkinder“, sagte Sandra Hülsmann vom Mehrgenerationenhaus Pattensen. „Und wir nutzen die Räder für Techniktransporte für die A-cappella-Woche Hannover, die Ende April startet“, sagte Roger Cericius vom Verein Lausch Kultur Hannover.

Sparkasse Hannover übergibt 22 E-Lasträder im Gesamtwert von 143 000 Euro an gemeinnützige Initiativen, Vorstandsvorsitzenden Volker Alt, Foto: Ilona Hottmann © Quelle: Ilona Hottmann

Für die Sparkasse ist die Aktion nur eine Facette der Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen. Das Finanzinstitut möchte vor allem der vielfältigen Chorszene helfen und lädt zu Veranstaltungen in 19 Städten und Kommunen und zu einem großen Chor- und Gesangsfest mit Maybebop, Spax und Tausenden Sängern und Sängerinnen am 26. August auf dem Opernplatz.