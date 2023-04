Jubiläum mit Chören

Die Sparkasse Hannover feiert ihren 200. Geburtstag mit einem großen Chorprojekt in der ganzen Region. Zum Finale im August werden Tausende Sängerinnen und Sänger auf dem Opernplatz erwartet. Los geht es am Sonnabend, 22. April, in Pattensen.

