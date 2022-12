﻿Sparkasse Hannover: Zwischen 23 und 5 Uhr kein Geld mehr an Automaten

Die Sparkasse Hannover reagiert auf die zunehmenden Geldautomaten-Sprengungen in Deutschland. Die meisten Geräte des Instituts sind künftig nachts außer Betrieb. Ausnahmen gibt es am Hauptbahnhof und am Flughafen.

Nach 23 Uhr nur noch am Hauptbahnhof und Flughafen: Die Sparkasse schränkt die Nutzung ihrer Geldautomaten ein. In der Nacht kann man an den meisten Geräten bis auf Weiteres kein Geld mehr abheben.

Hannover. An fast allen Geldautomaten der Sparkasse Hannover können Kundinnen und Kunden künftig in der Nacht zwischen 23 und 5 Uhr kein Bargeld mehr abheben. Eine Sprecherin des Kreditinstituts begründete die Neuregelung, die „bis auf Weiteres“ gelten soll, am Montag mit der starken Zunahme von Automatensprengungen in Deutschland durch Kriminelle. Man folge mit der Einschränkung den Empfehlungen des Bundeskriminalamtes und der Polizei in Niedersachsen. Ausnahmen macht die Sparkasse am Hauptbahnhof und am Flughafen. Dort könnten die Geräte weiterhin auch nachts genutzt werden, hieß es.

Sicherheit soll verbessert werden

Durch die Einschränkungen will die Sparkasse das Risiko verringern, dass ihre Geldautomaten gesprengt werden. Die Kriminellen seien meist in den Nachtstunden aktiv, wenn sie unbeobachtet vorgehen könnten. Noch seien die Sperrungen für die Geldausgabe nach 23 Uhr nicht an allen Standorten des öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts technisch eingerichtet, erklärte die Sprecherin. Dies soll nun aber schrittweise vollzogen werden.

Auch in Niedersachsen wurden in jüngster Zeit immer mehr Geldautomaten in die Luft gejagt. Das Landeskriminalamt berichtete Ende November von rund 60 Sprengungen in diesem Jahr. Seit 2015 hätten sich die Zahlen ungefähr verdoppelt, berichtete die Behörde. Mitte Mai etwa verwüsteten Unbekannte eine Sparkassenfiliale in Altwarmbüchen. „Der Schaden war immens“, sagte die Sprecherin des Geldhauses.

Innenminister verstärkt Druck auf Branche

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) warf den Kreditinstituten unlängst „Untätigkeit“ vor – dadurch würden Kriminelle förmlich eingeladen. Er forderte Banken und Sparkassen in Deutschland dazu auf, die Geräte besser zu schützen. Spätestens im April 2023 solle die Branche der Innenministerkonferenz (IMK) und dem Bundesinnenministerium klare Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von Geldautomaten nennen, sagte Pistorius.