﻿Sparkasse reduziert Service: Kritik von Stadt und Politik in Mühlenberg

Mühlenberg. Viele Banken dünnen seit Jahren ihr Präsenzangebot in den Wohnvierteln Hannovers aus. Vor wenigen Monaten zog die Sparkasse Hannover in Mühlenberg nach – und damit die Kritik der Grünen-Fraktion im Bezirksrat Ricklingen auf sich. Stein des Anstoßes ist, dass es nun in Mühlenberg nur noch Beratungsangebote nach Terminvereinbarung gibt.

Dabei habe die Sparkasse einen Integrationsauftrag gerade in solchen Stadtteilen, in denen besonders viele Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund leben. So stellten die Grünen in der jüngsten Bezirksratssitzung ihre Sicht der Dinge dar. Sie baten die Stadtverwaltung um Stellungnahme. Die wertete die Entwicklung als „sehr misslich“. Vor allem jetzt, da die Stadt eine lange erwartete Modernisierung des Mühlenberger Zentrums plant. Jener Fußgängerzone also, an der auch die Sparkassenfiliale liegt.

Im vergangenen Dezember änderte sich in zehn Sparkassenfilialen einiges: Frei zugänglich sind nur noch Geld- und weitere Selbstbedienungsautomaten. Zeitintensive Beratungen und Servicegespräche gibt es dort nur nach Terminvereinbarung. Ansonsten bleiben die Geschäftsräume zu. „Schwach frequentierte“ Standorte seien betroffen, teilte das Kreditinstitut damals mit. Betroffen sind mit Mühlenberg, Vahrenheide, Stöcken und Vinnhorst vier Stadtteile „mit einem hohen Anteil an Mitbürgern mit migrantischem Hintergrund und schwierigen sozialen Verhältnissen“, kritisierte Grünen-Bezirksratsfrau Kerstin Farnbacher. „Auch für ältere Menschen ist so etwas ein großes Problem“, setzte Brigitte Thome-Bode vom Seniorenbeirat nach. Sie verwies auf einen ähnlichen Schritt bei der Hannoverschen Volksbank, die 2021 unter anderem in der Ricklinger Filiale Pfarrstraße die persönliche Beratung einstellte.

Nur mit Termin: Die Sparkassenfiliale bietet weniger persönliche Beratung vor Ort. © Quelle: Marcel Schwarzenberger

Für viele Banken ist das Schrumpfen teurer Filialnetze und der Ausbau digitaler Serviceleistungen eine wirtschaftlich notwendige Entwicklung. Die Sparkasse Hannover investiere von 2020 bis 2025 dennoch rund 45 Millionen Euro in stark frequentierte Standorte, betonte Sprecherin Sandhya Gupta. Im Zuge dessen entstanden auch Beratungscenter unter anderem in der City und in Linden, wo es persönliche Beratung per Videoschalte gibt. Die Sparkasse Hannover verzeichne stark steigende Nutzungszahlen für die Abwicklung von Bankgeschäften via Internet und der Sparkassen-App. Das seien „rund 70 Prozent aller Kundenaktivitäten“, sagte Gupta. Und in Mühlenberg verzeichnete das Kreditinstitut nach eigenem Bekunden auch Monate nach dem Umbau der Serviceangebote „keine Kundenbeschwerde“. Offenbar auch nicht aus der migrantischen Community. Sprachbarrieren seien auch für das digitale Angebot nicht ausschlaggebend, sagte Gupta. „Bei uns arbeiten Menschen aus 17 Nationen.“

Immerhin: Weitere Veränderungen sind in der Mühlenberger Filiale nicht geplant. Das Gebäude bleibt offen für die Nutzer der SB-Automaten. Dennoch dürfte die Digitalisierung der Bankgeschäfte auch beim Besucherverkehr Spuren hinterlassen. Die Stadt aber markiert in ihrem Sanierungsplan für das Mühlenberger Zentrum nicht nur Lebensmittelgeschäfte und Gastronomie, sondern auch Banken als wichtige Ankergeschäfte. „Ein Wegfall dieser Dienstleistungen kann langfristig zu einem Attraktivitätsverlust des Geschäftszentrums führen“, teilte die Verwaltung dem Bezirksrat mit.

In den kommenden Jahren bekommen der Mühlenberger Markt und die Fußgängerzone Mühlenbergzentrum ein neues Aussehen. Beide Areale stammen aus den 1970er-Jahren und sollen im Zuge des Sanierungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg“ modernisiert werden.

