﻿Sparkurs der Stadt: Grüne wollen tiefe Einschnitte für Kultur abwenden

Hannover. Der städtische Haushalt steckt tief in den roten Zahlen, daher schlägt die Rathausspitze jetzt einen rigiden Sparkurs ein. Um 121 Millionen Euro soll der Haushalt der Stadt entlastet werden. In den kommenden Tagen besprechen die Fraktionen von Grünen und SPD, ob sie das Sparprogramm mittragen oder verändern. Bei den Grünen wird bereits sichtbar: Die geplanten Kürzungen im Kulturbereich wollen sie abmildern.

„Unverhältnismäßig viel“ soll Kultur zur Haushaltskonsolidierung beitragen

„Die Kultur soll nach den Plänen der Stadt unverhältnismäßig viel zur Konsolidierung beitragen“, findet Grünen-Kulturexperte Liam Harrold. Klar sei, dass auch die Kultur einen Beitrag leisten müsse, aber nicht in der bisher angedachten Höhe von etwa sechs bis 8 Millionen Euro. Tatsächlich erwägt die Stadtspitze, Eintrittspreise von Museen, den Herrenhäuser Gärten und anderen Kultureinrichtungen zu erhöhen. Auch die Schließung einzelner Freizeitheime und Stadtteilbibliotheken sind kein Tabu mehr.

Hoffnung auf Hilfe vom Land

Zudem setzt die Stadt den Rotstift bei Zuwendungen an Vereine und Verbände an. Insgesamt 8 Millionen Euro weniger Zuschüsse will die Stadt zahlen. Kulturpolitiker Harrold hofft, dass die Kürzungen noch abgewendet werden können, etwa durch höhere Einnahmen an anderer Stelle. „Wir wünschen uns mehr Unterstützung für die Kommunen vom Land Niedersachsen“, sagt er und verweist auf eine Resolution, die Grün-Rot demnächst den Ratsgremien vorlegt. Darin verlangen die Parteien von Land und Bund eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinden.