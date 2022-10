Die Stadt Hannover will die riesigen Löcher im Haushalt stopfen und schnürt ein Spar- und Konsolidierungspaket über rund 121 Millionen Euro. Ihre Einnahmen will die Stadt unter anderem durch einen Grundsteueranstieg steigern. Zugleich setzt die Stadt bei sich selbst den Rotstift an – und bei Vereinen und Initiativen.

