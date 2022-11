﻿„Existenzielle Bedrohung“: Was das Sparpaket der Stadt für Hannovers Vereine bedeutet

Das Sparpaket der Stadt Hannover sieht Kürzungen für Vereine vor. Besonders die Sportvereine fordern, dass an anderer Stelle gespart werden solle. Denn sie seien ohnehin schon unterfinanziert und bangen um ihr Bestehen.

Hannover. Die Stadt Hannover muss sparen. In diesem Jahr steuert die Stadt auf ein Haushaltsminus von mehr als 230 Millionen Euro zu. Auch in den kommenden Jahren drohen Defizite in dreistelliger Millionenhöhe. Das vorgestellte Spar- und Konsolidierungspaket mit einem Volumen von rund 121 Millionen Euro hat es in sich. In Stein gemeißelt sei allerdings noch nicht alles, hatten Bürgermeister Belit Onay (Grüne) und Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) Mitte Oktober bei der Vorstellung der Pläne gesagt. Zunächst müsse der Rat entscheiden. Bekannt ist: Vereine, Verbände und Initiativen müssen bei den Zuschüssen mit Kürzungen um rund acht Millionen Euro rechnen. Das sind etwa zehn Prozent des Gesamtetats für alle Zuwendungen.

Bei vielen Vereinen wäre das fatal. So zeigen sich zum Beispiel die Sportvereine bestürzt: „Die Sportvereine beziehungsweise die Arbeitsgemeinschaft Vereine an der Graft – Marathon, Odin, SG Hannover 74 lehnen die geplanten finanziellen Kürzungen entscheiden ab“, teilt etwa der Vertreter der Vereine, Reinhard Schwitzer, mit.