Verbrechen

Kindesmissbrauch in Uetze: Jüngstes mutmaßliches Opfer war fünf Jahre alt

Eltern vertrauten ihm als Aufsichtsperson ihre Kinder an. Er soll sich an ihnen vergangen haben. Nun steht ein mutmaßlicher Sexualstrafträter aus Uetze wegen Kindesmissbrauchs in Hildesheim vor Gericht.