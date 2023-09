Die Kritik fiel deutlich aus. Die SPD verweigert Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) aktuell die Gefolgschaft bei der Umsetzung des Verkehrskonzeptes für Hannovers Innenstadt. Was Onay dazu zu sagen hat.

Hannover. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat derzeit keine Mehrheit für die Neuordnung des Verkehrs in Hannovers Innenstadt. Die SPD geht auf Distanz und hat am Freitag eine lange Liste mit Kritik an dem Konzept vorgetragen, das die Stadt am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Onay gibt sich indes gelassen. „Es ist gut, dass die SPD ihre Kritik formuliert und konkrete Anregungen gibt“, sagt der Oberbürgermeister.