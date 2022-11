﻿SPD: Top-Unternehmen Hannovers sollen in Soli-Fonds für die Stadt einzahlen

Hannover. Die Stadt Hannover steckt in einer schweren Finanzkrise und will einen harten Sparkurs einschlagen. Die Sparvorschläge – vom Grundsteueranstieg bis zur Schließung von Freizeitheimen – werden derzeit in der Ratskoalition von Grünen und SPD heftig diskutiert. Jetzt meldet sich Hannovers SPD-Chef und Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic gegenüber dieser Zeitung zu Wort.

Er regt an, einen Solidaritätsfonds ins Leben zu rufen, in den die Top-20-Unternehmen Hannovers einzahlen, um die soziale und kulturelle Infrastruktur der Stadt zu erhalten. Mit einigen Sparvorschlägen aus dem Rathaus ist er nicht einverstanden – und stellt sich damit gegen die grün-rote Stadtspitze.

„Nicht nur mathematisch an Haushaltskonsolidierung herangehen“

„Uns allen muss bewusst sein, dass wir in den herausforderndsten Zeiten seit der Wiedervereinigung leben“, sagt Hannovers SPD-Chef. Die Verunsicherung in der Bevölkerung sei groß, daher sei es entscheidend, dass der Staat an der Seite seiner Bürgerinnen und Bürger stehe. „An eine Haushaltskonsolidierung dürfen wir nicht nur mathematisch herangehen und schauen, wo gekürzt werden kann, sondern wir müssen auch einen gesellschaftspolitischen Blick darauf werfen“, sagt Ahmetovic. Die Vorschläge des SPD-Chefs im Überblick:

Soli-Fonds für Hannover: Sportvereine, Initiativen für Kunst und Kultur, Treffpunkte für Migranten und Jugendliche – hier will die Rathausführung den Rotstift ansetzen und Zuschüsse kürzen. Ahmetovic fordert die Stadt hingegen auf, mehr Drittmittel zu akquirieren. "Wir sollten die Top-20-Unternehmen aus der Region Hannover an einen Tisch holen. Ziel muss sein, einen Solidaritätsfonds für Vereine, Verbände und Kultureinrichtungen zu entwickeln", sagt er. Das müssten Regionspräsident und Oberbürgermeister zusammen in die Hand nehmen. "Die Stabilität der Demokratie wird mit in der Kommune gefestigt", sagt der Bundestagsabgeordnete.

Gewerbesteueranstieg vermeiden: Die Stadtspitze will die Grundsteuer um 100 Punkte anheben und damit 25 Millionen Euro zusätzlich einnehmen. Die Steuer können Immobilieneigentümer auf Mieter umlegen. "Ich habe Bauchschmerzen dabei, bin aber kompromissbereit", sagt Ahmetovic. Er wünscht sich von der Kämmerei genaue Beispielrechnungen, was das für die Menschen in Hannover bedeutet, etwa für eine vierköpfige Familie mit mittlerem Einkommen in einer Mietwohnung. Eine klare Absage erteilt der SPD-Chef einer Erhöhung der Gewerbesteuer. "Das ist eine Schwelle, die nicht überschritten werden darf", sagt er.

Beliebter Lernort: Die Stadt will beim Schulbiologiezentrum kräftig kürzen. © Quelle: Nancy Heusel

Vorsicht bei Parkgebühren: Die Stadt will mehr Geld aus der sogenannten Parkraumbewirtschaftung einnehmen. Gebühren sollen erhöht und Anwohnerparkzonen eingerichtet werden. Ahmetovic wünscht sich, dass die Stadtteilbewohner dabei nicht zu sehr belastet werden. "Eine fixe, dreistellige jährliche Anwohner-Parkgebühr für alle gleich wäre unsozial", sagt er. Vielmehr sollte die Gebühr abhängig von der Größe eines Autos erhoben werden. "Zudem sollten wir die Evaluation der Anwohnerparkzone in der Südstadt abwarten", sagt Ahmetovic.

Mehr Effizienz in Verwaltung: Hannovers Stadtverwaltung soll digitaler, schneller und damit auch wirtschaftlicher arbeiten. Das wünscht sich die Rathausführung, und die SPD geht damit konform. "Insbesondere bei Bauanträgen von Gewerbetreibenden habe ich den Eindruck, dass die Verfahren effizienter laufen könnten", sagt Ahmetovic. Der SPD-Chef will sich auch einem Auslagern von Verwaltungsbereichen nicht verschließen. "Am Ende ist jede Abteilung aufgefordert, Aufgabenkritik zu betreiben, auch der Bereich der Verwaltungsspitze", findet Ahmetovic.

Schulbiologiezentrum verschonen: Die Stadt will beim Schulbiologiezentrum den Rotstift ansetzen. Mitarbeiter, Schüler und Eltern befürchten, dass die Einrichtung geschlossen wird. Die SPD hält dagegen. "Das Schulbiologiezentrum bleibt, daran wird nicht gerüttelt", betont Ahmetovic.