﻿SPD und Grüne: CDU verbreitet beim Regionsklinikum Chaos

Hannover Scorpions in der DEL 2? So würde der Klub den Aufstieg stemmen

Nach dem Heimspiel am Freitag gegen Duisburg bekommen die Hannover Scorpions den Pokal für die Meisterschaft in der Oberliga Nord überreicht. Ab dem 17. März geht es für sie in den Play-offs um den Aufstieg. Sportchef Eric Haselbacher sieht die Mannschaft in einer guten Ausgangsposition.