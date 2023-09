﻿Lust auf richtig guten Kaffee? Bei diesen sechs Cafés in Hannover gibt es „specialty coffee“

Hannover. Kaffee wird bei den Deutschen immer beliebter: Der Konsum des koffeinhaltigen Heißgetränks steigt stetig und damit auch die Anzahl der Cafés. Einige heben sich dennoch ab: Sogenannter „specialty coffee“, aus dem Englischen für Spezialitätenkaffee, wird nämlich nicht überall angeboten. Der Begriff steht für die höchste Kaffeequalität – von der Lieferkette bis zur Zubereitungsart. Wir haben einige Cafés in Hannover gesammelt, bei denen man einen fein zubereiteten „specialty coffee“ genießen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. 24Grad

Das “24 Grad“ ist nicht nur ein Café mit Wohnzimmeratmosphäre, sondern hat auch direkt nebenan eine eigene Kaffeerösterei. Kaffeeliebhaber und -liebhaberinnen kriegen hier so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Neben verschiedensten Kaffeespezialitäten bietet das „24 Grad“ auch Seminare zu Brühmethoden oder Latte Art an. Eine breite Auswahl der fair gehandelten Bohnen aus eigener Röstung kann man ebenfalls im Laden oder auch im Webshop erwerben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das „24 Grad“ findet man am Engelsbosteler Damm 52. Hier öffnen die Türen zwischen Montag und Freitag bereits um 8 Uhr, am Samstag um 9 Uhr sowie am Sonntag um 10 Uhr. Schließzeit ist jeweils um 19 Uhr.

2. „Panamakaffee“

Auch „Panamakaffee“ möchte seinen Gästinnen und Gästen den bestmöglichen Kaffeegenuss bieten. Dafür röstet der Familienbetrieb die Bohnen in einer eigenen Rösterei. In einem der beiden Filialien werden daraus schließlich feinste Kaffeespezialitäten, wie beispielsweise Espresso, Cappuccino oder auch ein Iced Latte. Neben abgefüllten Kaffeebohnen, bietet „Panamakaffee“ eine Vielzahl an Kaffee-Artikeln an, sowohl in einem Onlineshop als auch vor Ort. Alle wurden selbst getestet, die Auswahl kuratiert.

Eine Café-Filiale von „Panamakaffee“ ist nahe der Lister Meile (Bödekerstraße 85) zu finden, eine neuere hat in der Innenstadt (Luisenstraße 12) eröffnet. „Panamakaffee“ in der Bödekerstraße hat wochentags bereits um 7.30 Uhr geöffnet, Schließzeit ist hier um 18 Uhr. Am Samstag öffnet die Filiale um 9 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr und schließt am Wochenende jeweils um 17 Uhr. Das Geschäft in der Luisenstraße öffnet zwischen Montag und Freitag um 8 Uhr, am Samstag um 9 Uhr. Schließzeit ist hier immer um 18 Uhr. An Sonntagen bleibt das Café in der Innenstadt geschlossen.

3. „V17“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch beim „V17“ steht die Leidenschaft für Kaffee im Zentrum. Das Angebot an hochwertigen und fair gehandelten Bohnen wechselt ständig, diese werden dann auf verschiedenste Arten zubereitet: Vom Flat White bis zum Cold Brew hier ist für jeden etwas dabei. Das „V17“ röstet die Bohnen ebenfalls in einer eigenen Rösterei, bezieht aber auch welche von anderen ausgewählten Röstereien in Hannover. Auch hier werden verschiedene Bohnen auch zum Verkauf angeboten sowie eine kleine, aber feine Auswahl an Kaffeezubehör.

Das „V17“ liegt im Herzen von Linden Nord (Hennigestraße 12) und hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch

4. „Lokal Kaffeehaus“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das „Lokal Kaffeehaus“ verwendet ausschließlich fair produzierten Kaffee. Auch darüber hinaus wird hier viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Ob Zutaten für die Kuchen oder die Milch für den Kaffee, in diesem Lokal werden stets Bio-Produkte verwendet. Neben verschiedensten Kaffeespezialitäten, sind für Kundinnen und Kunden auch zahlreiche Sorten an abgepackten Bohnen erhältlich, die alle von einer externen Rösterei geröstet werden.

Das „Lokal Kaffeehaus“ ist auf der Lister Meile 87 zu finden. Wochentags sind die Türen zwischen 11 und 18 Uhr, samstags zwischen 19 und 17 Uhr geöffnet. An Sonntagen bleibt das Lokal geschlossen.

5. „Hannoversche Kaffeemanufaktur“

Die „Hannoversche Kaffeemanufaktur“ röstet Kaffee seit 2012 und vertreibt ihn auch im Stadtgebiet. Der Familienbetrieb hat mittlerweile drei Standorte: In Limmer gibt es eine kleine Rösterei sowie ein Fachgeschäft, in dem neben verschiedenen abgepackten Bohnen aus eigener Röstung auch Kaffeespezialitäten verkostet werden können. In der Altstadt finden Kaffeeliebhaber und -liebhaberinnen eine Probierstube mit einer Rösterei direkt nebenan vor – ein richtiges Café zum Verweilen ist das allerdings nicht. In Wunstorf ist lediglich die große Rösterei, die man auf Anfrage auch besichtigen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Filiale in Limmer ist auf der Wunstorfer Straße 33 zu finden und öffnet von Montag bis Samstag um 9.30 Uhr. Wochentags schließt das Geschäft um 18 Uhr, samstags um 14 Uhr. Sonntags bleibt das Lokal geschlossen.

6. „EastCoffee“

Früher „Camolini“, heute „EastCoffee“: Das Café auf der Lister Meile verkauft mehr als nur einen typischen Wachmacher am Morgen. Hier liegt der Fokus auf Kaffee-Spezialitäten aus aller Welt. Die Bohnen selbst werden in der roastfactory in Hannover geröstet und wöchentlich frisch geliefert. „Eastcoffee“ bietet außer den 18 bis 20 Kaffeesorten auch Zubehör wie Kaffeefilter, Aufbrühtüten oder abgefüllte Kaffeebohnen an.

„EastCoffee“ befindet sich in der Oststadt (Lister Meile 52) und hat dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Sonntags sowie montags bleibt das Geschäft geschlossen.

HAZ