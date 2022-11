Zwei bislang unbekannte Täter waren im Frühjahr 2021 mit einem schwarzen VW in das Geschäft des Juweliers Wempe in der Georgstraße gefahren dabei zerstörten sie die Scheiben und plünderten die Auslage.

Mit Autos rasten sie in die Schaufenster der Juwelier-Geschäfte: Nun sind die Täter, die mutmaßlich Anfang 2021 in Hannover zwei spektakuläre Blitzeinbrüche verübten, womöglich gefasst. Die Polizei hat drei Verdächtige in Hanau festgenommen.

