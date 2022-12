﻿Wie sich zwei Ärzte aus Hannover in der Ukraine engagieren

Stromausfälle und lange Wartezeiten an der Grenze konnten sie nicht stoppen: Zwei Ärzte aus Hannover helfen in der Ukraine. Sie wollen dort Kollegen und Kolleginnen nachhaltig unterstützen.

Hannover. Diese Reise werden sie nicht vergessen. Mit einem Krankenwagen machten sich Mariya Maksymtsiv von der ukrainischen St.-Wolodymyr-Gemeinde in Misburg und die Diakovere-Ärzte Martin Schott und Dirk Hahne auf ins Kriegsgebiet in die Ukraine. Die Ärzte kommen aus dem Team der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerzmedizin und wollten direkt in Krankenhäusern vor Ort helfen. Bis unter das Dach stapelten sie in Hannover Medikamente und chirurgische Instrumente in einem Rettungswagen und machten sich auf den Weg nach Lviv. Doch allein an der polnisch-ukrainischen Grenze gab es zahlreiche Probleme.

So steht im Fahrzeugschein des Wagens ein Gewicht von 3,7 Tonnen. Der erste Grenzübergang war aber nur für Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen passierbar. An einem anderen Grenzübergang fehlte ein Stempel für einen humanistischen Einsatz. „Wir mussten zu einer polnischen Behörde und hatten das Gefühl, dass man uns nicht reinlassen wollte“, erzählt Mariya Maksymtsiv. Nach fast neun Stunden an der Grenze kam das Trio völlig erschöpft mitten in der Nacht in Lviv an. „Wir hatten Angst, dass wir auf der Straße schlafen müssen, denn in der Ukraine gilt eine Ausgangssperre.“ Doch ein Hotel ließ sie ein.

„Wir arbeiten an einer Vertrauensbasis“: Dr. Dirk Hahne stapelt Medikamente und chirurgische Instrumente in einem Rettungswagen. © Quelle: Nancy Heusel

An den nächsten Tagen besuchten die Ärzte zwei Krankenhäuser und ein soziales Zentrum. „Ich war noch nie auf einer Intensivstation. Es ist schwer zu ertragen, wenn vier bis sechs junge Menschen bewusstlos in einem Raum liegen“, sagt Maksymtsiv. Die Ärzte schauten genau hin, was gebraucht wird – und was fehlt. „Es fehlen vor allem Einwegmaterial und Medikamente. Und es ist erstaunlich, wie die Ärzte dort improvisieren“, sagt Dirk Hahne. „Wenn eine Fixierung fehlt, werden auch mal Krawatten genutzt.“ Für Martin Schott dient die Reise der Verbesserung der Unterstützung. „Wir wissen nun, dass es kein fünftes altes Ultraschallgerät mit Stromanschluss braucht, sondern kleine Geräte mit Akkus. Denn es kann immer wieder der Strom ausfallen.“

Etwa 12 Stunden fehlt am Tag der Strom. „In den Krankenhäuser laufen vor allem Notstromaggregate. Aber gerade im öffentlichen Leben merkt man die Unsicherheiten. Man hat immer eine Taschenlampe, Handy und Powerbank dabei“, sagt Schott. „Ich hatte keine Vorstellung, wie es in der Ukraine aussieht.“ Arzt Hahne ergänzt: „Es ist erstaunlich, wie die Menschen mitten im Krieg versuchen, ein geregeltes Leben zu führen.“

Auch im neuen Jahr wollen die Ärzte wieder Spenden in die Ukraine bringen. © Quelle: Nancy Heusel

Beide Ärzte hoffen nun, die Kontakte zu vertiefen. „Wir arbeiten an einer Vertrauensbasis, über die wir den Kollegen noch gezielter helfen wollen“, sagt Hahne. Denkbar seien Austauschprogramme und auf die Bedürfnisse zugeschnittene Spendentransporte. Im nächsten Jahr wollen sie noch einmal in die Ukraine reisen. „Die Lage ist hochdynamisch. Die Infrastruktur kann jederzeit getroffen werden“, sagt Schott. „Aber zusammen mit der ukrainischen Gemeinde können wir wirklich gezielt helfen.“