So können Sie Obdachlosen in der Vorweihnachtszeit helfen

Hannover. Während der kalten Jahreszeit ist das Leben auf der Straße besonders hart. Viele wohnungslose Menschen erkranken im Winter oder drohen zu erfrieren. Gerade zu Weihnachten, der Zeit der Nächstenliebe, möchten viele Menschen etwas Gutes tun. Wie sie obdachlose Menschen mit Spenden unterstützen können, lesen Sie hier. Wir stellen eine Auswahl an verschiedenen Weihnachtshilfsaktionen vor.

Weihnachtsspenden im neuen „Café Mensch“ abgeben

Die Obdachlosenhilfe Hannover ist ab diesem Jahr erstmals an einem festen Standort für die Menschen da. Das „Café Mensch“ ist seit Mitte November an der Podbielskistraße 102 geöffnet. „Ab dann kümmern wir uns um die Menschen erstmals in geschlossenen Räumen und sind aus dem Innenstadtbereich komplett raus“, sagt der erste Vorsitzende Mario Cordes. Im Café werden montags, mittwochs und freitags von 17 Uhr bis 19 Uhr Lebensmittel, Tiernahrung und Kleidung an Bedürftige ausgegeben.

Im neuen „Café Mensch“ von der Obdachlosenhilfe Hannover e.V. an der Podbielskistraße 102 bekommen Wohnungslose auch nachts warme Getränke und Mahlzeiten. © Quelle: dpa/Sebastian Kahnert (Archiv)

Dort werden täglich ab 15 Uhr Weihnachtsspenden entgegen. Gebraucht werden Hygieneartikel, warme Handschuhe, Socken und Mützen, Lebensmittel in Dosen, Brot und Backwaren, Obst, Gemüse, Milchprodukte jeder Art und haltbare Nahrung wie Trockensalami.

Freuen sich über Spenden aller Art: Karin Makrygiannis von der Obdachlosenhilfe Hannover (Mitte) nimmt gestrickte Ware in Seelze bei Birgitt Linnemann (links) und Margit Engelmann an. © Quelle: privat (Archiv)

Nachts werden die Räumlichkeiten als „Nachtcafé“ genutzt. Hier bekommen die Obdachlosen täglich von 19 bis 7 Uhr eine warme Mahlzeit und Kaffee und können sich aufwärmen. Für das Nachtcafé sucht Cordes noch Helfer, die das Projekt tatkräftig unterstützen. Dafür gibt es eine Aufwandsentschädigung. Interessierte können sich bei Cordes unter der Telefonnummer 0157/554 335 09 melden.

Nachtcafés für Obdachlose in der Stadt

Hier gibt es ein weiteres Nachtcafé: Das Diakonische Werk Hannover öffnet den Kontaktladen „Mecki 2“ an der Lister Meile 2 seit 1. November an als „Café Nachtlicht“ von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens. Generell nimmt das Diakonische Werk Hannover an all seinen Standorten auch Sachspenden wie Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel entgegen und gibt sie an die Obdachlosen weiter, zum Beispiel auch am Kontaktladen „Mecki“ am Raschplatz 8C.

Auch am Tagestreff "Dach überm Kopf (DüK)" an der Berliner Allee 8 können Spenden wie Isomatten und Schlafsäcke abgegeben werden. Bei der Kleidungsausgabe benötige man vor allem Männer-Kleidung. Im Dezember findet im "DüK" auch eine Weihnachtsfeier statt. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben. An Heiligabend findet wie immer die Weihnachtsfeier am "Mecki" an der Raschplatzbrücke statt.

Die Weihnachtsfeier am „Mecki“ an der Raschplatzhochstraße für Obdachlose und Suchtkranke findet auch an Heiligabend in diesem Jahr wieder statt. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Kleidung kann ebenfalls an der Burgstraße 10 abgegeben werden. Besonders dringend benötigt werden neben Männerkleidung auch Schuhe. Aber auch Haushaltstextilien, Haushaltsgegenstände und Küchenutensilien können dort gespendet werden. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Außerdem richtet das Diakonische Werk Hannover jedes Jahr vom 2. Januar bis zum 30. März eine ökumenische Essensausgabe aus. Das Angebot richtet sich an an alleinstehende wohnungslose Männer und Frauen sowie andere Menschen in Armut. Geldspenden für die Essensausgabe werden schon jetzt über ein Online-Formular entgegengenommen. Die Ökumenische Essenausgabe finanziert sich überwiegend durch Spenden und wird von der Stelle für Stiftungen der Stadt Hannover finanziell unterstützt.

Ehrenamtliche Helferinnen verteilen in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hannover warme Speisen und Getränke an Obdachlose und Bedürftige. © Quelle: dpa/Hauke-Christian Dittrich (Archiv)

Helfer für „Die!!! Weihnachtsfeier“ im HCC gesucht

In den vergangenen zwei Jahren konnten die Veranstalter lediglich Geschenketüten verteilen. In diesem Jahr darf „Die!!! Weihnachtsfeier für Wohnungslose und Bedürftige in Hannover“ wieder stattfinden. Gefeiert wird am 11. Dezember im Hannover Congress Centrum (HCC). Die Feier steht unter der Schirmherrschaft der Band Fury in the Slaughterhouse und wird in Kooperation der beiden gemeinnützigen Vereine Krass UnArtig e.V. sowie Heart and Culture e. V. veranstaltet.

Weihnachtsessen bei „Die!!! Weihnachtsfeier“: Christof Stein-Schneider, Gero Drnek, Susi Duhme, Ecki Stieg und Hund Matilda zeigen, was auf den Teller kommt. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Die Veranstalter hoffen auf 800 Gäste. Neben einem musikalischen Rahmenprogramm, bei dem unter anderem George Kochbeck, Mitglied der 80er-Jahre-Band Georgie Red auftritt, gibt es für die Gäste ein kostenloses Essen samt Dessert. Außerdem können sich die Wohnungslosen den Tag über dort kostenlos frisieren oder ihre Brillen richten lassen.

„Die! Weihnachtsfeier für Bedürftige“ im HCC musste in den vergangenen Pandemie-Jahren unter Corona-Bedingungen stattfinden. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Für die Geschenktüten können Unterstützer am 3. und 4. Dezember Sachspenden für die Feier abgeben. Die Organisatoren nehmen unter anderem alte Handys, Hygieneartikel, Bücher und Kleidung von 10 bis 15 Uhr im Lager Ikarusallee 13 entgegen. Außerdem suchen die Ausrichter noch dringend nach helfenden Händen. "Wir brauchen wohl insgesamt um die 150 Leute", sagt Mitveranstalterin Susi Duhme. Interessierte können sich auf der Internetseite des Events für Aufgaben im Auf- und Abbau, bei der Security oder Geschenktütenausgabe eintragen.

Der Kältebus der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. kümmert sich in der kalten zeit um die Menschen, die auf der Straße leben. © Quelle: JUH/Heun (Archiv)

Spenden für die Kältebusse

Caritas, Johanniter Unfallhilfe sowie Malteser fahren mit ihren Kältebussen wieder Stellen an, an denen sich Obdachlose aufhalten, verteilen warme Mahlzeiten und leisten medizinische Versorgung. Der Kältebus der Johanniter bekommt den Einkauf der Lebensmittel zwar von der Stadt finanziert. Es fallen aber noch Kosten für den Bus, die Küche, die Ausstattung und Verbandsmaterial, für Besteck, Teller und Becher an. Außerdem benötigen die Ehrenamtlichen die passende Ausrüstung und Bekleidung. Wer möchte, kann diese Dinge durch Spenden finanzieren. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

An den Einsatztagen (montags, mittwochs und freitags) schalten die Helfenden von 14 bis 20 Uhr die Servicerufnummer 0800/084 84 88 frei, unter der Bürgerinnen und Bürger Schlafstellen oder Treffpunkte von Obdachlosen melden können. Diese Stellen werden dann vom Kältebus angefahren, um Hilfe anzubieten. Der Kältebus ist bei Dauerfrostperioden täglich unterwegs.