﻿500.000 Euro fehlen: Sebastian Stern kocht für die Leinewelle

Hannover. Die einen suchen verzweifelt Köche, La Rock-Chef Frank Ochotta (59) findet einfach in seinem Bekanntenkreis verborgene Talente. Demnächst steht so Sebastian Stern (45), Agenturchef von Windrich & Sörgel, in der La-Rock-Küche. „Kochen mit Freunden“ heißt die Veranstaltungsreihe des Restaurants – innerhalb dieser kochen immer mal wieder Promis oder auch Freunde des La Rocks für alle Gäste. Sebastian Stern ist am Donnerstag, 16. Februar, dran, bei großer Nachfrage wird er auch noch am 17. Februar die Kochmütze aufbehalten, um Beef-Tatar, Tuna Sahimi mit Kokosschaum, Wolfsbarsch, Pata Negra, Ratatouille, Roastbeef, Cheesecake und mehr zuzubereiten.