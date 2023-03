Hannover. Vom 14.3. bis zum 16.3. ist am Autobahnkreuz Hannover-Buchholz die Auffahrt von der A2 in Fahrtrichtung Hannover auf die A37 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die A2 Anschlussstelle Lahe. Grund sind Ausbesserungsarbeiten an der provisorischen Fahrbahnverbreiterung.

Die Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die notwendigen Arbeiten.