﻿Darum werden die Auffahrten von der B6 auf die A2 in Richtung Dortmund am Wochenende gesperrt

An der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen werden von Freitag auf Sonnabend (11./12. November) die Auffahrten von der B6 auf die A2 in Fahrtrichtung Dortmund und die Parallelfahrspur gesperrt. Am kommenden Montag ist die Fahrbahn auf Höhe der Tank- und Rastanlage Garbsen in Fahrrichtung Berlin auf eine Spur begrenzt.

