﻿Nach Sperrung des Südschnellwegs: So lief der Feierabendverkehr in Hannover

Mit der Sperrung des Südschnellwegs zwischen Döhren und Ricklingen gibt es in Hannover bis Mittwoch eine neue und große Staufalle, die den Berufsverkehr zusätzlich belastet. Unser Verkehrsservice zum Wochenbeginn.

Hannover. Pendlerinnen und Pendler in der Region Hannover wurden am Montag auch im Feierabendverkehr ausgebremst. Nachdem sich bereits am Morgen zahlreiche Staus gebildet hatten, setzte sich das erhöhte Verkehrsaufkommen auf den Straßen am Nachmittag fort. Grund dafür ist die Vollsperrung des Südschnellwegs zwischen Ricklingen und Döhren.