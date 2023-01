﻿Sperrung wegen Schnee und Eis aufgehoben: Stadtpark und Berggarten in Hannover sind wieder freigegeben

Schnee und Eis haben am Donnerstag für glatte Straßen und Gehwege gesorgt. Die Stadt Hannover schloss vorsorglich öffentliche Parks. Freier Eintritt gab es dafür in den Gewächshäusern in Herrenhausen. Im Laufe des Nachmittags gab die Stadt Entwarnung: Alles wieder frei.

Hannover. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor Glatteis und Schnee in der gesamten Region Hannover. Deshalb hat die Stadt den Stadtpark am Hannover Congress Centrum und das Freigelände um den Berggarten in Herrenhausen am 26. Januar vorsorglich geschlossen. Auch die Treppen der Kaskade, die Grotte und das Gartentheater im Großen Garten waren am Donnerstag vorübergehend gesperrt. Dafür ist der Eintritt in die Gewächshäuser kostenfrei. Gegen Nachmittag hat die Stadt Park und Garten wieder freigegeben.