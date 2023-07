Melden Sie sich schnell für das Tablequiz über Hannover an

Hannover. Wer war in Hannover am längsten Oberbürgermeister? In welchem Stadtteil steht in Hannover das Notre Dame? Und was hat eigentlich der Sänger von Scooter, H.P. Baxxter, in Hannover studiert? Um solche Fragen geht es am Sonnabend, 29. Juli 2023, beim großen Seefest in der Stadt. Denn das Maschseefest wird erneut zum Treffpunkt von Quiz-Liebhabern. Die HAZ-Redaktion lädt zum Tablequiz ein. Noch kann man sich unter https://aktion.haz.de/umfrage/anmeldung-spielspass anmelden.

Bei der Premiere traten insgesamt zwölf Teams mit lustigen Namen wie „Damen im Speckmantel“, „Die Besserwisser ohne Gewähr“, „Quizzlybären“ oder „Die vier durstigen 3“ an. Auch in diesem Jahr wird in drei Runden mit jeweils 15 Fragen gespielt. Austragungsort ist die „Waterkant“ auf Höhe des Hellebardiers und des See-Salons am Nordurfer. Los geht es um 12 Uhr. Es geht um historische, popkulturelle, kulinarische und gesellschaftliche Ereignisse und Eigenheiten der Stadtgeschichte. Im letzten Jahr wollte die Redaktion zum Beispiel wissen, wer den Tapenkleister erfunden hat, woher sich der Künstlername Mousse T. ableitet und wie das erste Kino in Hannover hieß, das 1945 eröffnet wurde.

Ein Team besteht aus bis zu vier Personen. Eine Anmeldung ist kostenlos und notwendig, damit die Redaktion planen kann. Man kann aber zur Not auch spontan vorbeikommen und sich spontan mit Mitstreitern vor Ort zum Team zusammenschließen. Nur: die Teams sollten um 12 Uhr vollständig sein. Los geht es nach einer Einleitung etwa um 12.15 Uhr. Smartphones und andere Hilfsmittel sollen nicht eingesetzt werden. Wir setzen auf faire Spielweise. Zu gewinnen gibt es Freigetränke und Ticketgutscheine für den HAZ-Ticketshop.

Eine Woche später wird in der „Waterkant“ erneut gespielt. Dann geht es um das Familienduell. Auch dafür kann man sich noch unter dem Link https://aktion.haz.de/umfrage/anmeldung-spielspass anmelden.

