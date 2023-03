Am Freitag startet unter dem Motto „Hannover lernt spielen(d) – Würfel haben mehr als sechs Seiten und sollten nicht aus Plastik sein“ eine Spiele-Convention. Rund 30 Veranstaltungen stehen beim Bildungsverein Hannover auf dem Programm.

Hannover. Unter dem Motto „Hannover lernt spielen(d) – Würfel haben mehr als sechs Seiten und sollten nicht aus Plastik sein“ findet von Freitag, 24. März, bis Sonntag, 26. März, eine Spiele-Convention statt. Thema der Messe mit rund 30 Veranstaltungen ist das Spannungsverhältnis von Politik im Spiel und von Spielen als Mittel der politischen Bildung. Treffpunkt ist die Stadtstraße 17 (Südstadt) beim Veranstalter, dem Bildungsverein Hannover.

Den Auftakt bildet am Freitag ab 18 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema Produktionsbedingungen von Spielen beziehungsweise Spiele-Material. „Gender und Repräsentation in Gesellschaftsspielen“ lautet das Motto einer Podiumsdiskussion am Sonnabend ab 18.30 Uhr

Die Convention ist für alle Interessierten offen. Für die Angebote am Sonnabend ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Infos und das gesamte Programm unter hannover-spielend.de.