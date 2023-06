﻿Spielplätze in Misburg-Anderten: Das ändert sich in diesem Jahr

Misburg-Anderten. In den nächsten Monaten sollen gleich drei Spielplätze in Misburg-Anderten verändert werden. Der Grund dafür ist meist ziemlich offensichtlich: Die Geräte sind in die Jahre gekommen, auch die Plätze selbst laden nicht mehr zum Verweilen ein. In der jüngsten Bezirksratssitzung stellte die Stadt ihre Pläne vor, drei Spielplätze im Bezirk schöner und vor allem wieder sicherer zu machen.

Mittel kommen aus dem ökologischen Sonderprogramm

Noch in diesem Jahr sollen neue Geräte am Rischweg und am Max-Kuhlemann-Platz aufgestellt werden. Das Geld dafür kommt aus dem Sonderprogramm „ökologische Aufwertung von Spielplätzen und Schulhöfen“. Das Programm gibt es bereits seit 1997. Ziel war es zunächst, ausgewählte Plätze ökologisch so umzugestalten, dass Artenschutz und Biodiversität gefördert werden. Später rückte zusätzlich auch der Freizeitwert in den Fokus. Der soll nun auch auf den Spielplätzen am Rischweg und Max-Kuhlemann-Platz gesteigert werden. Beide Anlagen wurden bereits 2020 für das Programm ausgewählt. Der Stadtbezirksrat sicherte schon damals zu, Geld für die Umgestaltung beizusteuern. Nun laufen die Bauplanungen.

Rischweg: Balancierelemente statt Kletterturm

Am Rischweg sind Veränderungen für etwa 10.000 Euro geplant. Die Wünsche des Bezirksrates, ein Trampolin und einen Kletterturm zu installieren, lassen sich laut der Stadtverwaltung aber nicht umsetzen. Die Trampoline seien in Kombination mit dem nahe gelegenen Sandkasten zu wartungsanfällig, und für den Kletterturm gebe es zwischen den dichten Bäumen nicht ausreichend Raum für Fallschutz. Stattdessen ist nun die Anschaffung neuer Balancierelemente geplant. Sie sollen noch im Herbst dieses Jahres aufgebaut werden.

Wipptiere aus vergangenen Jahrzehnten: Noch in diesem Jahr sollen neue Geräte am Rischweg und am Max-Kuhlemann-Platz aufgestellt werden © Quelle: Nancy Heusel

Kinder durften am Max-Kuhlemann-Platz mitbestimmen

Für die neuen Spielgeräte am Max-Kuhlemann-Platz greift die Stadt etwas tiefer in die Tasche. Nach einer Kinderbefragung im März 2023, bei der Jungen und Mädchen ihre Wünsche für einen neuen Spielplatz äußern konnten, wurde ein Kletterturm mit verschiedensten Elementen zum Hangeln, Balancieren, Klettern und Rutschen ins Auge gefasst. Kostenpunkt: 38.000 Euro. Die Kletterkombination soll noch in diesem Herbst installiert und in Betrieb genommen werden.

Städtisches Ziel der Inklusion wird an der Hubertstraße umgesetzt

Für Diskussionen im Bezirksrat sorgte auch der Spielplatz an der Hubertstraße. Auf Nachfrage der SPD, ob dort aufgrund des schlechten Zustands der Spielgeräte auch eine Sanierung geplant sei, deutete Halina Starkloff von der Stadtverwaltung ein größeres Bauvorhaben an. So sprach sie von einer Summe von rund 200.000 Euro, die für den Spielgrund im städtischen Haushalt reserviert seien. Ziel sei es, durch eine ganzheitliche Erneuerung mehr Inklusion zu schaffen – das habe sich die Stadt schon vor Jahren zum Ziel gemacht und ist seitdem dabei, das nach und nach umsetzen. So soll eigentlich jeder Spielplatz in der Stadt barrierefrei erreichbar sein. Bei den einzelnen Spielinhalten soll es dann möglichst abwechslungsreich zugehen. Es soll aber immer Angebote für mobilitätseingeschränkte Kinder und für Kinder mit breit gefächerten motorischen und sensorischen Fähigkeiten geben. Bis es allerdings an der Hubertstraße so weit ist, dass wirklich alle Kinder frei miteinander spielen können, wird es noch dauern. Die Planungen für den Umbau werden vermutlich erst im nächsten Jahr durchgeführt und die Umsetzung folgt dann ein Jahr später, im Jahr 2025.

