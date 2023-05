﻿Spitzenpolitiker der Region Hannover wollen keine neue Bahnstrecke

Kostenfrei bis 20:00 Uhr lesen

Hansi Werner und Dirk Kahmann

Hansi Werner und Dirk Kahmann legten in den Achtzigern in der Rotation im Anzeiger-Hochhaus auf. Jetzt bringen sie die Kultparty zusammen mit Detlef Urbansky zurück. Am 17. Mai steigt „Rotation 2.0 – Das große Revival“ in der Alten Druckerei.