﻿Gastronom Eisermann feiert 40. Geburtstag in Hannover

Kostenfrei bis 19:53 Uhr lesen

Fußball-Oberliga

Der Auswärtssieg in Rehden war so überraschend wie wichtig für den STK Eilvese, die nächste Hürde Wolfsburg ist vielleicht noch ein wenig höher. Die Ramlinger müssen zum Tabellenführer, der SV Arminia von der ersten Minute an wach sein. In Egestorf spielt die Reserve des SV Meppen.