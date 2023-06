﻿Schattenboxen, Fitness und Boule: MTV Groß-Buchholz bietet kostenlose Kurse bei „Sport im Park“

Groß-Buchholz. Schattenboxen, Fitness für Senioren und Boule: Der MTV Groß-Buchholz beteiligt sich mit mehreren Angeboten an der Aktion „Sport im Park“, bei der Vereine aus Hannover Programm unter freiem Himmel anbieten. Bei Tai-Chi-Chuan geht es ab sofort jeden Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr um Achtsamkeit und bewusste Bewegung.

Ab dem 14. Juni läuft jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr zudem das Angebot „Älter werden mit Spaß an der Bewegung“ für Interessierte ab 60 Jahren.

Veranstaltungsort ist jeweils die Grünfläche neben dem GDA-Wohnstift, Osterfelddamm 14. Auch Boule bietet der MTV dort an. An drei Sonntagen, am 25. Juni, 23. Juli und 20. August, rollen die Kugeln jeweils zwischen 15 und 16 Uhr.

Die Teilnahme bei den „Sport im Park“-Aktionen ist kostenlos. Der MTV bittet aber um vorherige Anmeldung über www.sportimpark-hannover.de.

HAZ