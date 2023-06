Auf Matten, ausgerollt auf dem Trammplatz vor dem Rathaus, haben am Sonntag Yoga-Fans ihre Übungen absolviert, angeleitet von Yogalehrern aus Hannover. Auch der indische Botschafter war dabei.

Hannover. Hunderte Menschen blinzeln in die Sonne über den Rathaustürmen und stehen auf einem Bein. Einige wackeln, andere wirken, so viel Wortspiel muss sein, verwurzelt. „Baum“ heißt diese Yoga-Haltung, und sie gehört an diesem Vormittag zu den anspruchsvollsten Übungen. Ein paar Helfende in bunten T-Shirts gehen herum und untestützen, wenn der „Baum“ allzu sehr zittert. „Und jetzt ausatmen und entspannen“, sagt der Yogalehrer auf der Bühne.