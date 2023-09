Wer sich hinter dem Hauptbahnhof aufhält, fühlt sich an die vergangenen Jahre erinnert. Trinker und Obdachlose sitzen in Gruppen zusammen. Gleichzeitig nutzen weniger Bürger das Sportangebot auf dem Raschplatz. Doch die Stadtgesellschaft gibt nicht auf.

Hannover. Ein Obdachloser liegt in der prallen Sonne neben dem Eingang der Osho-Diskothek am Raschplatz. Eingehüllt in eine dünne blaue Decke lässt er sich von den spielenden Kindern auf dem Soccer-Court nicht stören. „Wir haben die Spielfläche online gebucht. Das ist ein Kindergeburtstag“, sagt der Vater eines kleinen Kickers. Anschließend gehe es ins Kino in den Film Ninja Turtles.