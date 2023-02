Sportareal am Raschplatz

Betroffene und Einrichtungen am hannoverschen Raschplatz sollen nun doch in die Umgestaltungspläne des Areals mit einbezogen werden. Damit reagiert die Stadtverwaltung auf entsprechende Kritik der freien Träger. Zuvor hatten im Sozialausschuss Mitglieder fast aller Fraktionen diese Beteiligung gefordert, um eine Vertreibung von Obdachlosen und Suchtkranken in dem Bereich hinter dem Hauptbahnhof zu verhindern.

