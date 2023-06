Das wird eine echte Zwickmühle für die Kommunalpolitik. Es spricht fachlich vieles dafür, auf dem ehemaligen Sportplatz Bult Wohnungsbau zu ermöglichen – aber ein jahrealtes Wahlversprechen spricht dagegen. Und das ist eine hohe Hürde in der Demokratie, meint Conrad von Meding.

Hannover. Wer wissen möchte, was sich hinter dem Stichwort Nachverdichtung verbirgt, der schaue sich im Stadtteil Mittelfeld um. Dort, wo die Menschen kleine Mietwohnungen in ohnehin eng bebauten Mehrfamilienhausgebieten haben, hat die Stadt in den vergangenen Jahren noch Häuserzeilen dazu bauen lassen – schließlich herrscht Wohnungsmangel in Hannover. Da müssen alle den Gürtel enger schnallen – oder genauer: den Freiflächenbedarf.