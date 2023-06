﻿Sportplatz Bult: Neue Pläne für Bebauung an der Menschingstraße

Hannover. Das Gezerre um den ehemaligen Sportplatz hinter der früheren TiHo-Mensa im Stadtteil Bult geht weiter. Der Eigentümer hat drei Bauvoranfragen bei der Stadt eingereicht, um verschiedene Bebauungsvarianten zu prüfen. Eine Initiative aus Nachbarn läuft Sturm dagegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sportplatz Bult: Flüchtlingsheim oder Wohnungen auf der Fläche?

Die Tierärztliche Hochschule hatte das denkmalgeschützte Gebäude mit den verwahrlosten Sportanlagen vor mehr als 15 Jahren aufgegeben. Darauf hatte das Land es 2011 an den Hannoveraner Axel Kempen und einige Mitgesellschafter verkauft. Das Gebäude wird seitdem von Kempens Marketingagentur Dievision genutzt. Die Freifläche würde er gerne bebauen – stößt aber auf Widerstand der Anlieger.

„Wir sind schockiert, dass es wieder konkrete Pläne gibt, den Sportplatz zu bebauen“, sagt Martina Kappei, die mit Stefan Bruhns und Rüdiger Kappei für die Bürgerinitiative Pro Sportplatz spricht. Die Fläche sei „eine lebenswichtige Kaltluftzone für den Stadtteil“, zudem wichtig für Regenwasserversickerung sowie Tier- und Pflanzenwelt. Außerdem wolle die Nachbarschaft den Platz gerne als „dringend erforderliche Sport- und Bewegungsfläche nutzen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sportanlage soll 4 Millionen Euro kosten

Die Initiative hat auch an Kommunalpolitikerinnen und -politiker geschrieben und an einstimmige Beschlüsse gegen die Bebauung erinnert. „Wir bitten Sie daher, die Wahlversprechen zu halten“, heißt es in dem Brief.

Einblick: Der ehemalige Sportplatz auf der Bult. Nach Angaben des aktuellen Eigentümers ist er nicht einmal im Grundbuch als Sportplatz eingetragen. © Quelle: Tobias Woelki

Eigentümer Kempen wiederum sagt, dass er die Wiedernutzung des Platzes für eine Sportanlage mit zwei großen und zwei kleineren Spielfeldern habe prüfen lassen. Sie koste rund 4 Millionen Euro, würde stadtweit Sportvereinen zur Verfügung stehen, was an Spielbetrieb-Wochenenden 418 zusätzliche Autofahrten täglich erwarten lasse. Ob die Lärmbelastung für Nachbarn überhaupt den gesetzlichen Vorgaben entspreche, sei unklar. Vor allem aber habe eine Prüfung der Stadt ergeben, dass andere Sportplätze, etwa beim nahen Verein Arminia, nicht ausgelastet seien.

Lesen Sie auch

Bauvoranfrage soll Varianten klären

Kempen hält den Bau eines Mehrfamilienhauses an der Menschingstraße zwischen der neuen Kita und dem Studierendenwohnheim für zulässig, ohne dass der Bebauungsplan geändert werden müsste. Alternativ lasse man nun aber von der Stadt auch prüfen, ob ein Wohngebiet oder, wie 2022 von der Stadt vorgeschlagen, eine größere Flüchtlingsunterkunft möglich sei. Sowohl für Wohnungen als auch für Unterkünfte herrsche dringender Bedarf in Hannover. med

HAZ