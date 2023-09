﻿Die City gehört den Läufern: Verkehrsbehinderungen wegen Sportscheck-Nachtlauf

Hannover. Die Innenstadt gehört am Freitagabend einmal mehr den Läuferinnen und Läufern – verbunden mit dem Sportscheck-Nachtlauf am 22. September ist der besonders an ortskundige Autofahrende gerichtete Appell, die City möglichst weiträumig zu umfahren. Ab 8 Uhr am Freitag bis um 3 Uhr in der folgenden Nacht sind Verkehrsbehinderungen möglich.

Zum 20. Mal führt der Nachtlauf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die spektakulär beleuchtete Innenstadt. Start ist am Opernplatz. Von dort führt die Runde über Georgsplatz, Aegiendentorplatz, Osterstraße, Karmarschstraße, Friedrichswall, Bürgstraße, Am Marstall, Seilwinderstraße, Schillerstraße und Kröpcke zurück zur Oper.

Sportscheck-Nachtlauf in Hannover: Die City wird voll

Den Anfang macht um 19.30 Uhr der Läufernachwuchs (bis zwölf Jahre) beim DAK-Kids-Run. Es folgen um 20 Uhr der Lauf über fünf Kilometer sowie die beiden Zehn-Kilometer-Rennen: zunächst um 21.15 Uhr der sogenannte Speed-Run für alle Läuferinnen und Läufer mit einer Zielzeit von unter 50 Minuten, um 22.15 Uhr dann der für alle, die sich nicht ganz so schnell einordnen.

Allen Teilnehmenden wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Anmeldungen sind noch möglich auf sportscheck.com. Ab 16 Uhr erfolgt die Startunterlagenausgabe an der Oper.

