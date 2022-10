﻿Gut durchgestartet: Beim „SportScheck Run“ in Hannovers City geht es rund

Ob Kinder oder Erwachsene: Beim „SportScheck“ Run am Freitagabend in Hannovers City gingen alle Altersgruppen an den Start. In der beleuchteten Innenstadt bewältigten die sportlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Distanzen von einem bis zu zehn Kilometern.

Hannover. Zuerst legten die Kinder los, ihnen gehörte am Freitagabend beim 18. „SportScheck Run“ in der Innenstadt der erste Start. Am Opernplatz ging es auf die Strecke, einen Kilometer hatten die kleinen Läufer und Läuferinnen zu absolvieren, bevor dann auch die Erwachsenen mitmischten – bei besten Bedingungen und schönem Mondschein in der beleuchteten City.

Fünf und zehn Kilometer gab es wahlweise zu bewältigen – vorbei am Neuen Rathaus, am Landtag, am Hauptbahnhof und am Kröpcke. Wieder im Ziel auf dem Opernplatz angekommen, gab es reichlich Applaus für die Teilnehmenden. Mit 4500 Startenden hatten die Veranstalter gerechnet – und lagen damit (fast) genau richtig. Am Ende des Abends standen 4496 Namen in den Startlisten, darunter die von 322 laufbegeisterten Kindern.