Sprache ist der Schlüssel zur Bildung, deshalb war die Kritik groß, als der Bund sein Programm zur Unterstützung der Sprach-Kitas zum Jahresende streichen wollte. Jetzt scheint eine Lösung gefunden, die auch Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) freut.

Hannover. Die Sprach-Kitas in Niedersachsen sollen dauerhaft erhalten bleiben. Das hat die neue Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) am Montag mitgeteilt. Zum einen wird das Bundesprogramm, das eigentlich Ende des Jahres auslaufen sollte, um eine halbes Jahr bis Ende Juni 2023 verlängert, zum anderen will das Land Niedersachsen den Bestand der Sprach-Kitas sicherstellen.