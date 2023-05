Niedersachsen

Schon 18 Fälle in Niedersachsen dieses Jahr: Nach der Sprengung eines Geldautomaten kehrt einen Filialmitarbeiter Scherben auf.

Die anhaltend hohe Zahl von Geldautomatensprengungen macht teure Investitionen in mehr Sicherheitstechnik erforderlich. Nicht in alle Standorte in Niedersachsen wollen Sparkassen und Volksbanken investieren – Schließungen sind die Folge.

