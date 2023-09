﻿Quecksilber-Fall in Springe: Auch Lebensgefährtin des Vaters unter Verdacht

Springe. „Nein“, der Mann in der Fußgängerzone der Springer Kernstadt schüttelt den Kopf. Davon habe er nichts gehört. Er schaut etwas ungläubig und er wird an diesem heißen Septembertag zwischen den schmucken Fachwerkhäusern der kleinen Stadt am Deister nicht der Einzige sein. Dabei soll sich das, was den Mann so ungläubig schauen lässt, schon vor einiger Zeit zugetragen haben. Am 24. Juli soll ein Vater seiner einjährigen Tochter Quecksilber injiziert haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwaltschaft Hannover jedenfalls scheint den 30-Jährigen aus Springe für dringend tatverdächtig zu halten. Er sitzt seit Mitte August in Untersuchungshaft. Doch auch für die Ermittlerinnen und Ermittler scheinen die Hintergründe der mutmaßlichen Tat noch weitestgehend im Dunkeln zu liegen: Das Motiv ist nach Angaben von Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover noch unklar. Weder der Verdächtige noch seine später ebenfalls festgenommene neue Lebensgefährtin hätten sich bislang zu den Vorwürfen geäußert, so die Sprecherin.

Vater und Lebensgefährtin sind nicht vorbestraft

Auch dazu, ob es vorher Streit in der Familie gab, macht die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Bei der Region Hannover verweist man auf die Frage, ob die Familie bereits vorher dem Jugendamt bekannt war, auf das laufende Ermittlungsverfahren und Personenschutzgründe. Fest steht laut Staatsanwaltschaft aber: Sowohl der Vater als auch seine Lebensgefährtin sind nicht vorbestraft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fußgängerzone der Springer Innenstadt: Die meisten Menschen hier haben von dem schlimmen Vorwurf gegen einen Mann aus dem Ort noch nichts gehört. © Quelle: Alina Stillahn

Die Eltern der Tochter leben nach Angaben der Sprecherin getrennt. Am 24. Juli soll die Einjährige beim Vater zu Besuch gewesen sein. Nachdem das Kind wieder bei der Mutter war, soll es ihm immer schlechter gegangen sein. Im Krankenhaus stellten die Ärzte offenbar eine Quecksilbervergiftung fest. „Die Dosis war doch recht hoch nach bisheriger ärztlicher Einschätzung“, so Söfker. Wäre das Kind laut Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig behandelt worden, wäre die Dosis lebensbedrohlich gewesen. „Im Krankenhaus kam auch der Verdacht auf, dass es eine Injektion in den Fuß gab.“ Laut Söfker habe auch die Amputation eines Beines der Einjährigen gedroht. „Das konnte aber gerettet werden.“ Ob das Mädchen langfristige Schäden davonträgt, ist noch unklar.

Woher hatte Vater das Quecksilber?

Quecksilber ist hochgiftig und wird heutzutage immer seltener verwendet. Woher der Verdächtige das Quecksilber überhaupt bekam? Auch das ist unklar. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls hat den Verdacht, dass der Vater das Quecksilber selbst gespritzt hat. Gegen den 30-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung ermittelt. Doch er ist nicht der Einzige, der im Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler steht: Auch seine 33-jährige Lebensgefährtin sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. „Im Rahmen der weiteren Ermittlungen haben sich Hinweise ergeben, dass sie möglicherweise an der Tat beteiligt gewesen ist“, sagt Söfker.

Lesen Sie auch

Lebensgefährtin festgenommen

Die Frau soll am 21. August festgenommen worden sein. Doch auch in der Nachbarschaft des Paares haben Anwohner davon offenbar nichts mitbekommen. Im Ort hört man, dass die Familie über die mutmaßliche Tat Stillschweigen bewahren will. Die, die etwas von dem schweren Vorwurf in Springe gehört haben, sagen, sie hätten es gerade erst aus der Zeitung oder dem Radio erfahren – und so scheint diese schwer zu glaubende Nachricht nur sehr langsam durch das kleine Städtchen zu dringen.

HAZ