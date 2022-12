﻿Wird das was mit dem Programm „Perspektive Innenstadt“?

Fast 800 000 Euro an Fördergeldern winken Springe aus dem „Perspektive Innenstadt“-Programm des Landes. Das Geld bis zum Stichtag am 31. März auszugeben, wird aber immer schwieriger. Denn bislang sind noch nicht einmal alle Förderanträge bewilligt.

Springe. Mit dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ will das Land Niedersachsen den Städten helfen, die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Es war mit heißer Nadel gestrickt – und ebenso schnell mussten die Kommunen sich Projekte überlegen, die sie fördern lassen wollen. Die Antragsfrist war kurz. Angesichts des fehlenden Personals in der Verwaltung war in Springe schnell klar, dass nicht die gesamte Summe verplant werden kann – denn auch für die Umsetzung drängt die Zeit. Bis Ende März müssen die Projekte abgerechnet sein, wenn die Stadt die 90-Prozent-Förderung wirklich einstreichen will.