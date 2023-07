Suche in der Region Hannover beendet

58-Jähriger aus Springe ist wieder da

Die Polizei hat nach einem Vermissten aus Springe gesucht: Der 58-Jährige hatte am 19. Juli sein Haus in Bennigsen verlassen und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Nun haben die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.