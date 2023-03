Nach der Schießerei an der Stadtbahn-Haltestelle in Döhren sind die Ermittler vom Kriminaldauerdienst der Polizei vor Ort bei der Spurensicherung.

Spuren sichern, Zeugen befragen, ein erstes Gesamtbild des Tatorts erstellen: Nach der Tat an der Döhrener Stadtbahn-Haltestelle rückt die Arbeit der Ermittler vom Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei in den Fokus. Ein Beamter erklärt der HAZ, wann seine Arbeit beginnt, was am schwierigsten ist – und dass er nichts zu Ende ermitteln kann.

