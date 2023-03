﻿In diesen Pubs in Hannover steigen am St. Patrick’s Day Partys

Am 17. März ist St. Patrick’s Day. Natürlich soll der irische Feiertag auch in und um Hannover gebührend gefeiert werden. Wir verraten, in welchen Pubs an diesem Freitag die Partys steigen – teilweise sogar das ganze Wochenende.

Freitag ist St. Patrick’s Day. Den irischen Feiertag am 17. März lassen die Irish Pubs auch in Hannover aufleben. Wo die Party abgeht und wie die Kneipen den grünen Tag zelebrieren, haben wir für Sie rausgefunden.

Hannover. Am St. Patrick’s Day wird’s grün: Traditionell ehren die Iren mit dem Gedenktag an jedem 17. März den Heiligen Patrick, denn er hat den katholischen Glauben auf die grüne Insel gebracht. Dabei ziehen sie, natürlich ganz in grün, um die Häuser und feiern. Auch Hannovers Pubs lassen die irische Kultur in Deutschland am Freitag aufleben – passend zum Start ins Wochenende. Wo, wie und wann haben wir zusammengetragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dublin Inn: Fünf Tage St. Patrick’s Specials

Im gemütlichen Pub im Herzen der Altstadt soll der irische Feiertag im großen Stil gefeiert werden. Daher beginnen die St. Patrick’s Specials bereits am Donnerstag, 16. März, und enden erst am Montag, 20. März. Am Donnerstag startet die Feier traditionell mit der Quiz Night – die Veranstalter versprechen viele Überraschungen. Ab 20 Uhr können Pubfreunde miträtseln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag hat das Pub dann Livemusik in petto: Ab 19.30 Uhr treten die Rogue Mahones aus Braunschweig auf. Die Band spielt Irish Folkpunk und Speedfolkpunk. Geöffent hat das Pub bereits ab 12 Uhr. Es gibt spezielle grüne Shots. Reservieren können Interessierte am St. Patrick’s Day allerdings nicht – und sollten daher rechtzeitig vorbeischauen, um gute Plätze zu erwischen.

Weil für Freitag Livemusik geplant ist, findet der Karaokeabend stattdessen am Sonnabend statt. Ab 20.30 Uhr können Feiernde gemeinsam Stimmung machen und auf der Bühne zeigen, ob sie Gesangstalent haben. Sonntag ist Super Sports Sunday.

Adresse: Am Markte 13, Hannover

Alt Hanovera: Live Musik mit Benjamin de la Fuente

Das Alt Hanovera öffnet am Freitag, 17. März, ebenfalls bereits um 13 Uhr – die ersten 50 Gäste erwartet eine lustige Zugabe: Sie bekommen einen St.-Patrick’s-Hut gratis. Livemusik gibt es dann ab 21 Uhr: Benjamin de la Fuente ist ein Solist aus Hamburg. Er macht Pop- und Rockmusik und covert Songs.

Adresse: Knochenhauerstraße 27, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

The Harp: Längere Öffnungszeiten und Open End

Auch in Linden geht’s irisch zu: Das beliebte Pub hat zwar keine Specials vorbereitet, verlängert am grünen Feiertag die Öffnungszeiten. Bereits ab 15 Uhr hat The Harp am Freitag geöffnet. Speisen genießen können Gäste bis 22.30 Uhr, Getränke gibt’s Open End.

Adresse: Schwarzer Bär 1, Hannover

The Irish Pub: Klassischer Kneipenabend

Im Schatten des alten Postscheckamtes zwischen Goseriede und Klagesmarkt liegt The Irish Pub. Die Kneipe bietet derzeit offenbar keine Besonderheiten am Freitag, aber sicher wird der St. Patrick’s Day auch dort von Gästen und Belegschaft gebührend gefeiert. Das Pub öffnet um 17 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Adresse: Brüderstraße 4, Hannover

Shakespeare: Bingo mit irischer Musik

Er ist zwar englisch, doch das tut dem Spaß keinen Abbruch: Auch am Shakespeare Pub geht der St. Patrick’s Day nicht vorbei. Dort erwartet Besuchende ein Bingo mit irischer Musik. Beginn ist um 22 Uhr. Geöffnet ist der Pub ab 17 Uhr. Wer beim Bingo mitmachen möchte, kann einen Tisch unter Telefon (0511) 32 28 00 reservieren.

Adresse: Gutenberghof 3, Hannover

Leprechaun: Mittelalterliches Erlebnis am grünen Feiertag

Wer den St. Patrick’s Day etwas ausgefallener verbringen möchte, den könnte es ins Irish Pub Leprechaun nach Algermissen (Kreis Hildesheim) führen. Dafür müssten Interessierte zwar ein bisschen fahren, allerdings erwartet Besucherinnen und Besucher dort nicht nur irische Livemusik ab 19 Uhr, sondern im mittelalterlichen Restaurant Excalibur auch traditionell irisches Essen wie marinierten Stremellachs und Irish Toast. Außerdem gibt’s Getränke, die nur in Irland erhältlich sind. Einlass ist ab 18 Uhr, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Adresse: Piepenbrink 1, 31191 Algermissen

Küsters Hof: Auftritt der Nasty Boggarts

Küsters Hof in Wunstorf ist zwar kein irischer Pub – den St. Patrick’s Day können Besuchende trotzdem feiern. Allerdings etwas zeitversetzt erst am Sonnabend, 18. März: Dann spielen die Nasty Boggarts, eine Irish-Folk-Band. Der Name entstammt Gnomen aus der irischen Mythologie. Die Boggarts sind drei Männer. Bobby McBrand spielt das Bass-Akkordeon, Mikey Murphy beweist sein können an Gitarre und Mandoline. Joe Stone komplettiert das Trio an den Trommeln. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets ab zwölf Euro gibt es auf der Website.

Adresse: Hindenburgstraße 29b, Wunstorf