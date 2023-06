Auszeichnung

Ausgezeichnet: Die St-Ursula-Schule ist jetzt „Schule ohne Rassismus“. Ministerpräsident Stephan Weil (von rechts) überreicht das Schild an Schülervertreterin Charlotte Benne, Schulleiterin Regina Muzschik, Schülervertreter Finn Görtz, Politiklehrer Mathias Schulz und Schülervertreter Maximilian Stötzel.

Die St.-Ursula-Schule in der Südstadt in Hannover ist jetzt Teil eines Netzwerks, dem schon rund 400 Schulen in Niedersachsen angehören. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) überreichte die Auszeichnung zur „Schule ohne Rassismus“.

